Oxfam critica al G7 por "dejar que millones mueran de hambre" al no tomar medidas para enfrentar "la peor crisis de hambre en una generación"

Activistas pertenecientes a diversas organizaciones no gubernamentales criticaron este martes la medida propuesta por los líderes del Grupo de los Siete (G7) para destinar alrededor de 4.500 millones de dólares adicionales para combatir el hambre y la desnutrición a nivel mundial, ya que consideraron que esta suma no es suficiente para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Esto "suma un total de más de 14.000 millones de dólares como nuestro compromiso conjunto con la seguridad alimentaria mundial este año", declaró el G7 en un comunicado.

El director de políticas de desigualdad de Oxfam, Max Lawson, comentó que "millones se enfrentarán a una hambruna y una inanición terribles", debido a que los dirigentes del G7 no tomaron "las medidas necesarias" para enfrentar "la peor crisis de hambre en una generación".

"En lugar de hacer lo que se necesita, el G7 está dejando a millones morir de hambre y cocinando el planeta", aseguró Lawson, quien agregó que se necesitan "al menos 28.500 millones de dólares más del G7 para financiar inversiones en alimentos y agricultura para acabar con el hambre y llenar el enorme vacío en los llamamientos humanitarios de la ONU".

Además, indicó que "los 4.500 millones de dólares anunciados son una fracción de lo que se necesita", reprochando a los jefes del G7 que pudieron "haber hecho mucho más" durante su cumbre celebrada en Alemania, con el propósito de "poner fin a la crisis alimentaria y prevenir el hambre y la hambruna en todo el mundo".

Por su parte, el director de la campaña ONE Alemania, Stephan Exo-Kreischer, manifestó que "el G7 está hablando de un total de 14.000 millones de dólares para combatir la crisis alimentaria". No obstante, aseveró que "no está ni cerca de los 21.500 millones de dólares que el Programa Mundial de Alimentos [de la ONU] necesita solo este año".

La directora de política global y defensa de Christian Aid, Fionna Smyth, refirió que "al igual que los 7.000 millones de dólares comprometidos por el G7 en el Pacto contra la Hambruna para acabar con el hambre el año pasado, no hay indicios de dónde vendrán los 4.500 millones de dólares de este año o cuándo llegarán a las personas que lo necesitan desesperadamente". "Perseguir titulares no salva vidas", concluyó.

Según una nota informativa de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anunciará 2.760 millones de dólares en compromisos de financiamiento adicionales por parte del Gobierno de EE.UU., con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones que sufren de la creciente inseguridad alimentaria y la desnutrición.

Sin embargo, tanto la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) como la Administración de Biden no ha enviado ninguno de los fondos del paquete de ayuda de emergencia aprobado el pasado mes de mayo por el Congreso de EE.UU., que incluían alrededor de 5.000 millones de dólares para ayudar a la seguridad alimentaria mundial.