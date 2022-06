Cinco funcionarias denuncian por acoso sexual al presidente de la Caixa en Brasil, uno de los hombres próximos a Bolsonaro

El Ministerio Público investiga el caso. El Gobierno no se ha manifestado todavía.

Una nueva polémica salpica al círculo más próximo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Cinco funcionarias de la Caixa Económica Federal denunciaron haber sufrido una rutina de acoso sexual por parte de Pedro Guimaraes, presidente de la entidad y uno de los hombres más próximos al ultraderechista.

Las trabajadoras relataron al portal Metrópoles cómo se sintieron abusadas por Guimaraes, de 51 años y que asumió la presidencia de la Caixa, el segundo mayor banco público brasileño, cuando Bolsonaro llegó al poder. Se espera que el número de denuncias aumenten en los próximos días.

En sus declaraciones, las mujeres relatan tocamientos íntimos no autorizados, acercamientos inapropiados e invitaciones fuera de lugar. Muchas de las situaciones ocurrieron durante los viajes de negocios que realizaba el equipo.

"Trata a las mujeres que están cerca de él como si fueran suyas", relata una de las funcionarias. Otra dice: "Me pidió que fuera a la sauna con él y preguntó: '¿Te gusta la sauna?' Le dije: 'Presidente, no me gusta'".

Pedro Guimarães é um dos integrantes do governo com os melhores resultados a frente de uma estatal.A CEF deixou de ser um cabide de empregos pra se tornar uma das estatais mais produtivas e rentáveis do 🇧🇷.Na pandemia a CEF teve papel fundamental entre os mais pobres. pic.twitter.com/UDHdOy3qwO — Mₐᵣcₑₗₗₒ Adₑₒdₐₜₒ ◤✠◢ 🇧🇷 (@OficialAdeodato) June 29, 2022

Según ellas, Guimaraes, que colabora de manera habitual en las retransmisiones semanales de Bolsonaro, las invitaba con regularidad a la sauna, a nadar en la piscina o a pasarse por su habitación del hotel.

Una de las funcionarias, que en el reportaje aparece con el nombre ficticio de Beatriz, recuerda un episodio en el que fue a llevarle a su habitación unas cosas que había pedido y le dijo que luego regresase para "discutir su carrera".

"Ve allá, dúchate y ven aquí más tarde para que podamos hablar de tu carrera", le espetó Guimaraes, según una de las supuestas víctimas.

En otro de los relatos una mujer recuerda un viaje en el que Guimaraes propuso celebrar "un carnaval fuera de época". "Dijo: 'Vamos a hacer un carnaval fuera de temporada (...) Nadie va a ser de nadie. Y todos estaremos desnudos", contó. Después, según el testimonio, el presidente de la Caixa se volvió hacia ella y soltó: "Te voy a rasgar hasta sangrar".

Una investigación abierta

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público Federal y permanece bajo secreto de sumario. El Gobierno no se ha manifestado todavía, mientras que la entidad dijo desconocer las acusaciones.

En medio de este escándalo, Guimaraes, sin referirse directamente a las denuncias, comentó este miércoles que lleva "una vida pautada por la ética".

Então o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, está sendo acusado de assédio sexual por funcionárias do banco. E não é ele o maior lambe-botas do mentecapto? pic.twitter.com/eCbIyR3OBL — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) June 29, 2022

"Quiero agradecer a todos ustedes, a mi esposa (...) son casi 20 años juntos, dos hijos, toda una vida guiada por la ética", afirmó durante un evento organizado por la entidad.

Según Folha de Sao Paulo, tras la publicación de las acusaciones, miembros del Palacio de Planalto consideran insostenible que Guimaraes permanezca en el cargo.

Por otro lado, en su blog, la comentarista de Globo News Ana Flor cita a tres fuentes que trabajaron en el Consejo de Administración de la Caixa y que afirman que su equipo cercano tenía conocimiento de lo que ocurría.

Sabe aquele ditado, "diga-me com quem andas, que eu te direi quem és"? Pedro Guimarães, um dos homens de confiança de Bolsonaro, é denunciado por assediar sexualmente diversas funcionárias da Caixa.Não presta um. TARADO DA CAIXA pic.twitter.com/0lS0A1HlRi — Bancada Ativista | #CuidemDeNossasMeninas (@bancadaativista) June 29, 2022

Estas fuentes señalaron que las mujeres que aceptaban no denunciar fueron trasladadas o recibieron cargos en otras instituciones públicas, y aquellos que ayudaron al presidente de la entidad recibieron ascensos.

Esta publicación ocurre a tan solo tres meses de las elecciones brasileñas, que se celebrarán en octubre, y en un momento en el que Bolsonaro intenta mejorar su desempeño entre las mujeres, un electorado donde tiene un alto índice de rechazo.

La última encuesta de la prestigiosa consultora Datafolha muestra que Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), obtendría en primera vuelta un 47 % de las intenciones de voto, frente al 28 % de Bolsonaro, una diferencia de 19 puntos porcentuales.