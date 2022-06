Un ejecutivo de Apple tacha de "molesto" a Samsung y acusa a la empresa surcoreana de "robar" la tecnología de iPhone

El vicepresidente senior de Marketing Mundial de Apple, Greg Joswiak, acusó a Samsung de robar las tecnologías que permitieron a su compañía crear el iPhone.

En una entrevista con The Wall Street Journal a raíz de los 15 años del primer teléfono inteligente multitáctil de Apple, Joswiak afirmó que la empresa surcoreana solo repitió su diseño.

"Eran molestos", dijo. "Y eran molestos porque robaron nuestra tecnología. Tomaron las innovaciones que habíamos creado e hicieron una mala copia de ellas, y luego simplemente pusieron una pantalla más grande. Así que, efectivamente, no estábamos muy contentos", dijo el gerente.

Samsung lanzó el Galaxy S4 con una pantalla de 5 pulgadas a principios de 2013, en un momento en que el iPhone 5 tenía una pantalla de 4 pulgadas. En 2014, Apple presentó sus primeros teléfonos inteligentes más grandes con el iPhone 6, de 4,7 pulgadas, y el iPhone 6 Plus, de 5,5 pulgadas.

Entre tanto, cabe recordar que el iPhone no fue el primer teléfono inteligente con pantalla táctil. La primera vez que se implementó esta innovación fue en el poco conocido LG Prada, presentado en 2006.

No era muy diferente al dispositivo de Apple ni de los teléfonos con Android, pero presentaba varios problemas: tenía solo 8 MB de almacenamiento incorporado (mientras que el iPhone tenía 4 GB), no contaba con wifi y se regía por un sistema operativo transferido de teléfonos ordinarios, por lo que no tenía un teclado de 'software' y se suponía que los usuarios usaban el modo T9. Asimismo, era mucho más caro que el iPhone: 849 dólares contra 499.