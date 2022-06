Cómo una usuaria de Wikipedia escribió cientos de artículos falsos de la historia rusa durante una década y finalmente fue descubierta

La mujer, conocida por el nombre de perfil Zhemao, empezó a escribir entradas ficticias en 2010, pero desde 2012 se centró casi completamente en la historia rusa. De momento, se han identificado 202 artículos en los que ha colaborado la internauta, y en donde personajes y hechos ficticios "se mezclan con figuras históricas reales para que no se distinga lo real de lo falso".

Se ha desatado un escándalo entorno la Wikipedia china después de que los usuarios descubrieran que una internauta falsificaba los artículos de Wikipedia dedicados a la historia rusa durante casi una década, recoge el portal chino Sixth Tone.

La estafa fue desenmascarada por el novelista de fantasía Yifan, quien decidió adentrarse en la historia medieval de Rusia en búsqueda de inspiración para sus obras. Leyendo la enciclopedia libre, el escritor se enteró de que el Principado de Tver —uno de los estados feudales más importantes de la región en los siglos XIII-XV— basaba su poder en la mina de plata de Kashin, donde trabajaban 30.000 esclavos y 10.000 personas libres. La gigantesca mina, una de las más grandes y sofisticadas de la época, era objetivo de constantes rivalidades entre Moscú y Tver, y finalmente el estado moscovita se apoderó de ella, que la explotó hasta agotarla en el siglo XVIII, se afirmaba en un artículo sobre las guerras entre Moscú y Tver.

El lenguaje seco y serio del texto, así como varias referencias a libros y artículos académicos, daban la impresión de que se trataba de un hecho bien conocido entre los científicos. Sin embargo, Yifan notó algunas rarezas. Así, las obras citadas, en las que supuestamente se trataba de la enorme mina de Kashin, fueron dedicadas a la tecnología de la minería, y no la historia, y además no se podía leer su texto completo. Asimismo, en las versiones inglesa y rusa no se mencionaba ese fenómeno de la producción medieval —que en realidad nunca existió—, así como varios otros supuestos 'hechos' mencionados en el artículo chino.

"Están por todas partes"

Tras varias sospechas, Yifan empezó a consultar otros artículos de la versión china, comparándolos con los de otras lenguas. Sorprendentemente, descubrió que hay muchas entradas en su idioma natal más grandes y detalladas que en otros. El 16 de junio, publicó sus observaciones en la plataforma Zhihu.

"Las entradas de Wikipedia en chino que son más detalladas que la Wikipedia en inglés, e incluso la Wikipedia en ruso, están por todas partes. Los personajes que no existen en la Wiki en inglés y ruso aparecen en la Wiki en chino, y estos personajes se mezclan con figuras históricas reales para que no se distinga lo real de lo falso. Incluso una larga guerra entre Moscú y Tver gira en torno a la inexistente mina de plata de Kashin", escribió el novelista, agregando numerosas capturas de artículos falsos.

202 entradas

En medio de un escándalo, la comunidad 'wikipedista' china lanzó una investigación. Logró determinar que los datos falsos descubiertos por Yifan fueron creados por "al menos cuatro" cuentas asociadas con una mujer, conocida por el nombre de perfil Zhemao. Creó su primera entrada ficticia, de un funcionario inexistente de la dinastía Qing, en 2010, pero desde 2012 se había centrado casi completamente en la historia rusa.

De momento, se han identificado 202 artículos falsificados por la mujer. Tres de ellos fueron clasificados como 'buenos' y uno —sobre el exilio forzoso de los chinos de la Unión Soviética— como 'destacado'. Los datos falsos difundidos han afectado versiones en al menos cinco idiomas: inglés, ruso, ucraniano, rumano y árabe. Todas las entradas detectadas ya han sido corregidas o eliminadas, pero existe la posibilidad de que hayan más, advierte la Wikipedia en chino.

"Terminé perdiendo millones de palabras"

Apodada en las redes chinas como 'Borges chino', la usuaria eventualmente reconoció la culpa y dijo que es una simple ama de casa a tiempo completo sin diploma universitario.

"Como dice el refrán, para decir una mentira, debes decir más mentiras. Me resistí a borrar los cientos de miles de palabras que escribí, pero como resultado, terminé perdiendo millones de palabras y un círculo de amigos académicos desapareció", señaló Zhemao en su perfil en la Wikipedia en inglés.

"El problema que he causado es difícil de compensar, así que tal vez una prohibición permanente sea la única opción. Mi conocimiento actual no es suficiente para ganarme la vida, así que en el futuro aprenderé un oficio, trabajaré honestamente y no haré más cosas poco transparentes como esta", agregó la mujer.

