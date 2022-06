Un sheriff de Texas devuelve personalmente a 4 migrantes ilegales a la frontera con México para deportarlos

Un sheriff del estado de Texas condujo personalmente este miércoles a 4 migrantes ilegales, detenidos cerca de la frontera entre EE.UU. y México, para deportarlos, declarando que "no podía permitir que caminaran por las calles" solo por la política de la Patrulla Fronteriza, informa el diario The Epoch Times.

De acuerdo con el sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, los agentes policiales participaron en una persecución de un coche sospechoso, lo que provocó que el conductor perdiera el control y volcara el vehículo. Como resultado, se encontraron 5 pasajeros, todos migrantes ilegales.

Tras el accidente, el conductor de nacionalidad mexicana, y con un emblema de un cártel, fue detenido, y una mujer fue trasladada a un hospital con heridas que no amenazaban su vida. Los otros 4 pasajeros rechazaron la asistencia médica, pero los agentes de Patrulla Fronteriza dijeron que solo podían detenerlos para documentarlos si se sometían a un examen médico. Sin embargo, Coe decidió llevarlos personalmente a la entrada de Eagle Pass.

"Se negaron a recibir la asistencia médica. Así que no puedo permitirles caminar por las calles. No puedo decir: 'Oye, váyanse, sean libres'. Porque todavía tengo que defender la Constitución y proteger a la gente del condado", dijo el sheriff.

"Permitir que se vayan, sin papeles, en un lugar desconocido, solo por una política - no puedo hacerlo", añadió, señalando que, en este caso, "es la excepción más que la regla. Pero al mismo tiempo, si la Patrulla Fronteriza no acepta a un grupo por la razón que sea, no tengo otra opción".

Por su parte, en respuesta a la pregunta del diario sobre las acciones de Coe, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que todos las fuerzas del orden tienen sus "herramientas y estrategias que utilizan para devolver a la gente al otro lado de la frontera". "Aplaudo a todos nuestros sheriff por reaccionar en condiciones sin precedentes. Y esto hace que todos utilicemos medidas sin precedentes", dijo.