Fallece en México el actor y conductor Fernando del Solar a los 49 años

El conocido actor y conductor mexicano de origen argentino Fernando Martín Cacciamani Servidio, más conocido como Fernando del Solar, de 49 años, falleció este viernes en México, informó el programa Venga la Alegría, que emite TV Azteca, una de las cadenas más populares del país.

"Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar", comunicó el programa en un mensaje en Twitter.

¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! 😢🕊🙌🏻¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos! pic.twitter.com/zhYjY13Lzk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 30, 2022

Según el diario El Universal, el actor llevaba años luchando contra un cáncer del que aparentemente se había recuperado. Sin embargo, recientemente canceló algunos eventos por problemas de salud. No se ha informado oficialmente sobre la causa de su fallecimiento.

#URGENTE Tras una larga lucha contra el cáncer, murió el actor y conductor nacido en Argentina, aunque nacionalizado mexicano, Fernando Del SolarMis condolencias a familiares y amigos https://t.co/6eRoImw5MTpic.twitter.com/fmOjmg42bW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 30, 2022

Del Solar participó en telenovelas como Perla o Un nuevo amor y trabajó en programas como Gánale al chef, Insomnia o Sexos en guerra.

El artista nació en Buenos Aires en 1973, pero se fue a vivir a México cuando era muy joven. Tenía dos hijos con la también conductora de televisión Ingrid Coronado.

La pareja se casó en 2012 y se separó tan solo tres años después del enlace. El pasado mes de marzo, había contraído matrimonio con Ana Ferro.

El pasado 12 de junio, el actor perdió a su padre. "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo", escribió en las redes sociales.