Putin: "Occidente utiliza cínicamente a millones de ucranianos como material desechable en sus juegos geopolíticos"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó este jueves la política de Occidente acerca de Ucrania, afirmando que daña a la población del país.

"El llamado Occidente colectivo [...] actúa bajo la suposición de que no hay alternativa a su modelo de globalismo liberal. Y este modelo, llamemos las cosas por su nombre, es la misma versión actualizada del neocolonialismo y nada más, un mundo a la estadounidense, un mundo para los privilegiados, donde los derechos de todos los demás son simplemente pisoteados", sostuvo el mandatario en un discurso, en la sede del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso).

"El destino de muchos países y pueblos de Oriente Medio, de otras regiones del mundo y, hoy, de millones de personas en Ucrania, a las que Occidente simplemente utiliza cínicamente como material desechable en sus juegos geopolíticos en sus intentos de contener a Rusia, es una clara prueba de ello", agregó Putin.

No es la primera vez que el mandatario menciona públicamente las cuestiones del colonialismo y la geopolítica. El 9 de junio, afirmó que si un país, o un grupo de países, no es capaz de tomar decisiones soberanas, "es hasta cierto grado una colonia" y no tiene perspectivas de sobrevivir a "una lucha geopolítica tan cruel". El 17 de junio, aseveró que los líderes de los países occidentales continúan tomando al resto de Estados por "colonias", y a sus pueblos por "personas de segunda clase, porque ellos mismos se consideran excepcionales".