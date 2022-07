Muere a los 83 años el legendario motociclista 'Sonny' Barger, fundador de los Hells Angels Club

Ralph 'Sonny' Barger, legendario motociclista y escritor estadounidense, miembro fundador de los Hells Angels Motorcycle Club en Oakland y actor ocasional de la serie 'Sons of Anarchy', murió este miércoles de cáncer a los 83 años.

Anunció su propia muerte en un mensaje escrito con anterioridad y publicado este jueves en su cuenta de Facebook (red social perteneciente a la compañía Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida): "Si estás leyendo este mensaje, sabrás que me he ido. He pedido que esta nota se publique inmediatamente después de mi fallecimiento. He vivido una larga y buena vida llena de aventuras. Y he tenido el privilegio de formar parte de un club increíble".

Wow.Rest In PeaceHells Angels Motorcycle Club Oakland Chapter founder Sonny Barger. The world lost a legend today. 10/08/1938 - 06/29/2022 AFFA pic.twitter.com/gzCkZ1u8oB — NWBMX (@NoStemsAllowed) June 30, 2022

Barger escribió seis libros, incluida su autobiografía 'Hell's Angel - The Life and Times of Sonny Barger and the Hell's Angels Motorcycle Club'. También tuvo problemas con la ley a lo largo de los años. Fue absuelto del asesinato de un traficante de drogas en 1972, pero condenado en 1973 y 1988 por cargos de posesión de narcóticos y armas, y cumplió unos 4 años por cada caso.

Su notoriedad se convirtió en fama a mediados de la década de 1960, cuando desempeñó importantes papeles en libros de no ficción de Hunter Thompson. Asimismo, el intrépido motociclista participó en varios documentales sobre moteros y, en el 2010, empezó a tener un papel recurrente en la serie de FX 'Sons of Anarchy', interpretando a Lenny 'El Chulo' Janowitz.