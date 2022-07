"No pelearía sin ellos": Mike Tyson afirma que consumió hongos alucinógenos en su regreso al cuadrilátero contra Roy Jones Jr.

El célebre excampeón del mundo absoluto de los pesos pesados, Mike Tyson, confesó haber estado bajo la influencia de hongos alucinógenos durante su pelea de exhibición contra el también veterano Roy Jones Jr., en noviembre del 2020.

"¿Me vieron pelear [contra Roy Jones Jr.]? Estaba [bajo el efecto de los] hongos. No pelearía sin ellos, ¿están locos? Y sin algo de hierba", comentó esta semana en el podcast 'The Pivot'.

'Iron Mike' se considera un consumidor habitual de hongos psilocibios y asegura que estos le ayudan "con todo". "Me ayudan a entrenar y a boxear mejor. Cuando estoy peleando, realmente no siento los golpes. Es como una mierda mágica", dice.

Tyson afirma que se arrepiente de no haber iniciado mucho antes el consumo de los popularmente conocidos como 'hongos mágicos' y de no haberlos utilizado durante su carrera. No considera dichas sustancias como drogas y aclara que no lo hacen un "mejor peleador", sino son como una "medicina" en su interior. En una entrevista el año pasado, Tyson reveló que su ingesta le había ayudado a sobrellevar un malestar psicológico, que lo llevó al borde del suicidio.

