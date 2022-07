Erdogan afirma que Suecia extraditó hasta ahora a Turquía a "tres o cuatro terroristas" de un total de 73 y añade que "esto no es suficiente"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este viernes que Suecia había extraditado a Ankara a "tres o cuatro terroristas" de los 73 solicitados y subrayó que esto no es suficiente, informa la agencia local Anadolu.

"Se han hecho promesas sobre el tema. Por ejemplo, Suecia nos enviará 73 terroristas. Ahora han enviado tres o cuatro. Sin embargo, esto no es suficiente para nosotros", declaró el mandatario durante una conferencia de prensa tras haber regresado de la cumbre de la OTAN, que se celebró entre los días 28 y 30 de junio en Madrid. Aseguró que los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, así como la Organización Nacional de Inteligencia turco "los registrarán de cerca y supervisarán el proceso".

Además, Erdogan comunicó que, como resultado de los esfuerzos de Ankara en Madrid, el (PKK), el Partido de la Unión Democrática (PYD), las Unidades de Protección Popular (YPG) y la Organización Terrorista Fetullahista (FETÖ) fueron inscritos por primera vez como grupos terroristas en los registros de la OTAN.

"Las promesas que se hicieron son, por supuesto, importantes, pero el punto principal es la implementación", señaló, refiriéndose al memorando de entendimiento que firmaron Turquía, Finlandia y Suecia, levantando la objeción de Ankara a la candidatura de los países nórdicos a Alianza. Sin embargo, aseguró que Turquía será cautelosa como "país que ha sido apuñalado repetidamente por la espalda en su lucha contra el terrorismo".

"Suecia y Finlandia no son actualmente miembros de la OTAN"

Al mismo tiempo, el líder turco subrayó que la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la Alianza Atlántica aún no se ha producido, agregando que es un proceso largo. "Por supuesto, tendremos la oportunidad de ver qué aportan en la práctica todas estas decisiones tomadas y registradas en la cumbre de Madrid. Además, debemos saber que estas firmas no significan el fin de este trabajo. Creo que algunos tienen un poco de prisa. El trabajo no está terminado. Sigue siendo una invitación. Con esta invitación comienza un largo proceso. No está claro cuánto tiempo llevará", declaró.

"No es algo que ocurra de golpe", reafirmó Erdogan, señalando que, sin la aprobación del Parlamento de Turquía, "este proceso no seguirá adelante de todos modos". Recordó que, por ejemplo, el proceso de adhesión de Macedonia del Norte al bloque militar "ha durado muchos años". "Suecia y Finlandia no son actualmente miembros de la OTAN. Esto debe saberse de una vez por todas", subrayó.