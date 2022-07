España: un hombre permanece atrincherado en una vivienda con un rehén tras matar a tiros a un vecino y disparar contra un Guardia Civil

Un hombre permanece atrincherado con al menos un rehén desde hace 12 horas en un domicilio de la localidad de Santovenia, en el interior España, después de haber asesinado presuntamente a un vecino de 45 años. Además, ha herido a un agente de la Guardia Civil que se encuentra en estado grave.

Los hechos comenzaron este jueves, cuando se produjo una riña en la que participaron alrededor de una docena de personas, según la delegada de Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, u ocho individuos, según la suegra de la víctima mortal, que ha asegurado ante los medios de comunicación que fueron seis las personas que agredieron a su yerno y otro acompañante, que terminaron siendo atendidos en un hospital.

Al parecer, el motivo de la pelea fue que el agresor encontró las ruedas de su coche pinchadas y creyó que había sido obra del hijo de quien acabaría siendo su víctima mortal.

Cuando uno de los heridos en la trifulca volvió a su casa de ser atendido en el hospital, acompañado de su mujer y su hijo, alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, el agresor le estaba esperando en el rellano del edificio con un rifle en la mano, con el que habría acabado con su vida. Agresor y víctima eran vecinos y se conocían de toda la vida.

A partir de entonces, el presunto homicida se atrincheró en la vivienda del novio de una de sus hijas, a quien mantiene de rehén. Hasta allí se desplazaron miembros de las fuerzas de seguridad, contra los que, alrededor de las 8.15 de la mañana, disparó, hiriendo de gravedad por un disparo en la cabeza a uno de los agentes, que se encuentra en estado grave, según ha relatado a los medios la delegada del Gobierno.

El herido es el Teniente Coronel Pedro Alfonso Casado, que se encontraba al mando de la Unidad Especial de la Guardia Civil, un cuerpo de élite que interviene en incidentes con rehenes como este.

Según recogen diversos medios, como el ABC, el entorno de la víctima asegura que el responsable de estos hechos habría hecho salir de la localidad a su esposa y sus dos hijas alrededor de la hora en la que se produjo el asesinato.

Las informaciones son confusas acerca de lo que está sucediendo desde que el hombre se atrincherara en el inmueble. Se especula sobre si en el interior se encuentra un rehén, el propietario de la vivienda, o dos, incluyendo al novio de la otra hija del secuestrador. Incluso se especula con la posibilidad de que no fueran rehenes y estuvieran allí voluntariamente. Además, algunos medios apuntan que el agresor habría solicitado heroína a los agentes del equipo negociador de la Guardia Civil.

La zona aledaña al suceso se encuentra tomada por miembros de las fuerzas de seguridad, que han acordonado varias calles. Muchos vecinos no pueden acceder a su domicilio, mientras que el Consistorio de la localidad ha solicitado a sus ciudadanos que no se acerquen al lugar donde el hombre continúa atrincherado. Mientras, los agentes preparan un asalto al inmueble en caso de que el individuo no deponga su actitud.

Más información en breve.