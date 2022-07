Embajador ucraniano en Alemania dice que el colaborador nazi Stepán Bandera era "un luchador por la libertad" y le compara con Robin Hood

El embajador de Ucrania en Alemania, Andréi Mélnik, calificó al colaborador nazi Stepán Bandera como un "luchador por la libertad" y lo comparó con Robin Hood.

El diplomático concedió una entrevista al canal de YouTube Jung & Naiv y fue preguntado sobre su visita a la tumba de Bandera, que se ubica en la ciudad de Múnich. Mélnik señaló que fue al lugar donde yacen sus restos porque este personaje histórico no es solo para él, personalmente, "la personificación del luchador por libertad y la independencia de Ucrania, sino que también lo es para muchos, muchos ucranianos". Además, agregó que, en su opinión, Bandera era una persona que "trató de lograr un Estado ucraniano independiente".

"No hay leyes para aquellos que luchan por la libertad. Robin Hood es venerado por todos, pero él también actuó sin seguir la ley", sostuvo Melnik.

A continuación, el periodista Tilo Jung afirmó que los nazis y seguidores de Bandera mataron a 800.000 judíos en Ucrania, y que las tropas del líder ultranacionalista participaron en una masacre de civiles polacos en el oeste de Ucrania. Por su parte, el embajador ucraniano destacó que no hay evidencias de la participación de Bandera en esos crímenes e insistió en que este no colaboró con los nazis y no se identificó como fascista.

"No dio órdenes para eliminar a judíos", dijo Mélnik. Posteriormente repitió que "no hay pruebas de que las tropas de Bandera asesinaran a cientos de miles de judíos".

"Moscovitas, polacos, húngaros y judíos: son tus enemigos. ¡Destrúyelos! Debes saber esto. Tu liderazgo. Tu líder, Stepán Bandera"

En cuanto a los crímenes contra los polacos, el embajador recordó que una parte de Ucrania perteneció en aquel entonces a Polonia. Al mismo tiempo, la minoría ucraniana fue la más grande en Polonia, dijo, pero "fue suprimida de una manera que es difícil de imaginar". "Esa fue la razón", explicó, a lo que Tilo Jung le replicó que esto no es una excusa para matar a civiles. Mélnik agregó entonces que los polacos también asesinaron a los ucranianos.

Siguiendo con el tema, Jung citó un folleto : "Moscovitas, polacos, húngaros y judíos: son tus enemigos. ¡Destrúyelos! Debes saber esto. Tu liderazgo. Tu líder, Stepán Bandera". "No voy a decirte hoy que me distancio de esto. Y ya está", contestó.

"No puedo entender cómo se puede llamar héroe a alguien que al mismo tiempo era un asesino en masa de judíos y polacos", afirmó entonces el periodista, a lo que Mélnik subrayó: "Bandera no era un asesino en masa de judíos y polacos".

Reacción de Ucrania y Polonia

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, reiteraron que las palabras de Mélnik son "su opinión personal y no reflejan la postura" del ministerio.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, escribió este viernes en su cuenta de Twitter que mantuvo una conversación con su homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba, entorno a "las declaraciones que tergiversan la historia" pronunciadas por Mélnik.

"Polonia y Ucrania deben afrontar los intentos de provocación y la falta de prudencia y responsabilidad", afirmó.

Bandera fue responsable de numerosos ataques terroristas perpetrados en Ucrania, Polonia, Rumanía y otros países, actos que Kiev no ha condenado.

Desde 1943, la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), liderado por Bandera, realizó matanzas de polacos en Volinia y en el este de Galitzia, causando la muerte de hasta 100.000 civiles, aunque en ese momento Bandera se encontraba en un campo de concentración alemán y no estaba directamente a cargo de la organización.

Miembros de la OUN también estuvieron implicados en asesinatos de judíos en esos territorios.