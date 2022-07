La Amazonía brasileña registró en junio el mayor número de incendios de los últimos 15 años

A Amazônia registrou 2.430 focos de queimadas no mês de junho, segundo o INPE. O maior número em 15 anos, ao todo já são 7.401 focos registrados, 15% maior do que o mesmo período do ano passado.Pantanal e Cerrado também apresentaram aumento nas queimadas.📷 Greenpeace pic.twitter.com/GNSOnViUQl