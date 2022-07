El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, presenta la dimisión

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, presentó este sábado su dimisión al presidente Alberto Fernández a través de una carta de siete páginas.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", reza el comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Guzmán agradeció "profundamente" al mandatario por confiar en él y en su equipo en "más de 30 meses de trabajo", los cuales aseguró que estuvieron marcados "por un escenario absolutamente singular".

"Al asumir nuestro gobierno, Argentina se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y de deuda, y a ello se le agregó primero una pandemia global y luego la actual guerra en Ucrania, que han sido profundamente disruptivas del funcionamiento del sistema económico internacional", destacó Guzmán.

"Hoy la economía continúa creciendo y generando empleo, habiendo pasado ya la primera revisión de aquel programa, y habiendo logrado adaptarlo a las circunstancias globales cambiantes en el contexto de la guerra en Ucrania", agregó.

Por otra parte, destacó que, "por delante, será fundamental continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo a las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética, así como la coordinación de vía políticas de precios e ingresos" para poder resolver la alta inflación que afecta a la nación suramericana y continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos. "Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas", completó.

El anuncio de Guzmán se produjo al mismo tiempo en que la vicepresidenta, Cristina Fernández, realizaba un acto en la localidad de Ensenada y criticaba las políticas de la actual Administración.

Últimamente el funcionario fue criticado tanto por la oposición como por el propio kirchnerismo debido al aumento de la inflación y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica", señaló Guzmán en la misiva.

Más información, en breve.