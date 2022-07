"Todo se fue al caño": Veterano de la Segunda Guerra Mundial de 100 años lamenta entre lágrimas que EE.UU. ya no es el país por el que luchó (VIDEO)

Carl Spurlin Dekel, un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, que el pasado 29 de junio cumplió 100 años, lamentó entre lágrimas que su país ya no sea el mismo por el que él y los suyos lucharon.

"No tenemos el país que teníamos cuando me crie, en absoluto. Nadie se divertirá tanto como yo. Nadie tendrá la oportunidad que yo tuve. Simplemente no es lo mismo y esto no es por lo que nuestros muchachos murieron", dijo en una entrevista con Fox 13 el exinfante de marina, acongojado y con la voz entrecortada.

Dekel confesó sentirse "muy molesto" porque las personas "no se dan cuenta de lo que tienen" y cree que todas las cosas que su generación hizo y todo por lo que pelearon "se fue por el caño". "Nuestro país se está yendo al infierno en una cesta de basura", agregó decepcionado.

Pese a sus sentidas declaraciones, el exmilitar asegura que se esfuerza por mantener siempre una actitud positiva frente a la vida, pero sin ser apático a la realidad y reconociendo las frustraciones. "Simplemente recuerden que todo es hermoso y vivan cada día al máximo. Simplemente disfruten todo lo que puedan. […] Me dicen que tengo 100 [años]. A veces no me lo creo porque no necesito preocuparme por la edad. No voy a hacerlo, simplemente sigo adelante", manifestó.

Carl se unió a la Marina en septiembre de 1940 y sirvió en una compañía de ametralladoras con base en Guantánamo. Entre las condecoraciones que recibió por su servicio destaca la Estrella de Plata ('Silver Star'), la tercera insignia más importante de las Fuerzas Armadas de EE.UU., otorgada por "valentía en acción" contra el enemigo. "Fue un honor para mí servir a mi país, y si tuviera que hacerlo de nuevo, y tuviera la misma edad, lo haría. Se los garantizo", expresó.