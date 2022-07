Un documental francés muestra un fragmento de la conversación confidencial de Macron y Putin y la Cancillería rusa responde

La cadena francesa France 2 emitió este viernes un documental sobre el presidente del país, Emmanuel Macron, en el que se mostró una parte de su conversación confidencial con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

La película documental titulada 'Presidente, Europa y guerra' se centró en los intentos del mandatario galo de ayudar a resolver la situación en Ucrania. La llamada revelada tuvo lugar en febrero, 4 días antes del inicio de la operación militar rusa en el país vecino.

Durante la conversación, Putin habló de unas disposiciones de los acuerdos de Minsk. "No sé dónde tu abogado estudió derecho. Simplemente miro estos textos y trato de aplicarlos. No sé qué abogado pudo decirte que, en un Estado moderno, grupos separatistas, autoridades no elegidas democráticamente, redactan los textos de las leyes", le respondió Macron, en una aparente referencia a las autoridades de Donbass.

No obstante, Putin destacó que las autoridades en Ucrania no "son un Gobierno elegido democráticamente porque llegaron al poder como resultado de un golpe de Estado sangriento, con asesinatos e incendios y con la quema de personas vivas". "Y [el presidente de Ucrania, Vladímir] Zelenski está en este equipo", subrayó. A continuación, el mandatario ruso hizo hincapié en que "un diálogo tiene que tener en cuenta los intereses de otra parte".

Al mismo tiempo, el líder ruso destacó que su homólogo ucraniano no estaba haciendo nada para cumplir los acuerdos de Minsk. "¿Qué puedo decir? Ya ves lo que está pasando. Tanto tú como el canciller [alemán Olaf] Scholz me dijisteis que el señor Zelenski está dispuesto a dar algunos pasos concretos, que había preparado algunos proyectos de ley para la aplicación de los acuerdos de Minsk. ¿Qué es lo que ha surgido? El 17 de febrero, el señor Zelenski dijo que los acuerdos de Minsk fueron, y lo cito, 'redactados de tal manera que originalmente estábamos en una posición perdedora'. El estimado colega, señor Zelensky, no está haciendo nada en realidad, les está engañando [...] El día anterior dijo que Ucrania debería volver al estatus nuclear", declaró a Macron.

Antes de la emisión del documental, su director, Guy Lagache, fue preguntado sobre si Putin fue advertido de que la conversación estaba siendo grabada. "La pregunta debe ser formulada al Palacio del Eliseo", respondió.

Respuesta de Rusia

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, destacó este domingo que las llamadas al nivel más alto son, "por supuesto, una historia confidencial". "Resultó que, hace un par de meses, cuando Macron llamó al presidente de Rusia […] una cámara grabó toda la conversación […] y había periodistas que estaban sentados y grabaron todo esto".

De acuerdo con sus palabras, se trata de "un ejemplo de cómo entienden exactamente la palabra 'diplomacia'".