El papa Francisco desmiente que tenga planes de renunciar en un futuro cercano

Los rumores de enfermedades y de una posible renuncia fueron temas a los que hizo referencia el papa Francisco en una entrevista que brindó a Reuters en la residencia vaticana, publicada este lunes 4 de julio. Durante el diálogo, el pontífice rechazó la posibilidad de dejar su cargo.

"Nunca estuvo en mi cabeza [la renuncia]. Por el momento, no. ¡Realmente!", afirmó Francisco, de 85 años, quien aclaró que podría evaluar la salida del cargo en caso de que en algún momento sufriera algún problema de salud que le tornara imposible estar al frente de la Iglesia católica. Consultado sobre cuándo piensa que eso podría ocurrir, respondió: "No lo sabemos. Dios lo dirá".

Además, negó los rumores que indicaban que le habían detectado cáncer durante la cirugía a la que sometió el año pasado, en la que le removieron parte del colon por una diverticulitis. "Fue un gran éxito", dijo en referencia a la operación, agregando entre risas: "Los médicos no me dijeron nada". Por eso, calificó a esas conjeturas como "chismes de palacio".

Respecto de la lesión en su rodilla derecha que lo obligó a movilizarse en silla de ruedas y en los últimos días a utilizar un bastón, contó que sufrió una "pequeña fractura", además de la inflamación de un ligamento. "Estoy bien, mejorando lentamente", comentó y detalló que recibió una terapia láser y magnética.

Sin embargo, Francisco afirmó que no quiere operarse de la rodilla con anestesia general, ya que en la intervención que le practicaron en 2021 padeció algunos efectos colaterales negativos.

Posibles viajes a Rusia y a Ucrania

Durante la entrevista, el papa confirmó su visita a Canadá prevista para fines de este mes y reconoció que la postergación de su viaje por República Democrática del Congo y Sudán del Sur le produjo "mucho sufrimiento". En ese marco, no descartó la posibilidad de visitar Moscú y a Kiev.

"Me gustaría ir [a Ucrania] y quiero ir a Moscú primero", dijo y agregó: "Pienso que si el presidente ruso me da una pequeña ventana para servir a la causa de la paz…". "Ahora es posible, luego de que vuelva de Canadá, es posible que logre ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para tratar de ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a ambas capitales", concluyó.