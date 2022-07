EE.UU. no considera ahora oportuno resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania por la vía diplomática

Washington no considera oportuno intentar resolver las hostilidades entre Rusia y Ucrania en la mesa de negociaciones en la fase actual del conflicto, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, en una entrevista para Fox News.

Preguntado sobre si Washington "debe empujar" a Moscú y a Kiev a seguir negociando, Kirby afirmó que "es hora de que EE.UU. siga apoyando a Ucrania", en referencia al apoyo militar brindado a las fuerzas ucranianas por el país norteamericano.

"Lo que seguiremos haciendo es asegurarnos de que [el presidente ucraniano Vladímir Zelenski] pueda tener éxitos en el campo de batalla, para que pueda tener éxito en la mesa [de negociaciones]", dijo Kirby.

En este contexto, subrayó que corresponde a Zelenski determinar cómo, cuándo y bajo qué condiciones "se decidirá la victoria". No obstante, el alto cargo recordó que el propio mandatario ucraniano ha señalado últimamente que no considera apropiado reanudar las negociaciones, iniciadas el pasado 28 de febrero, al tiempo que afirma que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "no ha mostrado ningún signo de que le interesa" resolver el conflicto por vía diplomática.

Mientras, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, lamentó este lunes que Occidente "apueste con todas sus fuerzas por la continuación" de las hostilidades en Ucrania, de tal forma que "los países occidentales, bajo el liderazgo de Washington, [...] no permiten que los ucranianos piensen, hablen sobre la paz o discutan sobre la paz".

"Ahora la demanda de iniciativas para apaciguar la situación ha disminuido. Pero no tenemos ninguna duda de que, tarde o temprano, prevalecerá el sentido común. Y nuevamente llegará el turno de las negociaciones", opinó.