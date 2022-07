VIDEO: Ecoactivistas usan una pintura de 500 años de antigüedad para llevar a cabo un "acto de resistencia civil"

Activistas del grupo contra el cambio climático Just Stop Oil llevaron a cabo este martes un "acto de resistencia civil" en la Real Academia de Artes de Londres, donde se pegaron las manos al marco del cuadro 'La última cena', del pintor Giampietrino, que es una copia del original de Leonardo da Vinci de 500 años de antigüedad.

Según se aprecia en un video de la acción, un activista pintó con espray bajo la obra "No new oil" ('no a nuevo petróleo'), mientras otro daba un discurso: "La verdad es que cualquier nueva expansión petrolera es una condena a muerte para el futuro, una condena a muerte para las generaciones más jóvenes y para la naturaleza". "Nuestro gobierno sigue mintiendo sobre el impacto del cambio climático", añadió.

En un comunicado, Just Stop Oil explicó que piden al Gobierno británico que se comprometa a detener de inmediato las nuevas licencias de petróleo y gas en Reino Unido, al tiempo que llamó a directores, empleados y miembros de las instituciones artísticas a unirse a su movimiento pacífico.

"No nos queda tiempo"

"No nos queda tiempo, decir que sí es mentira. Debemos detener todo el petróleo y el gas nuevos ahora mismo", declaró una de las activistas, Lucy Porter, exmaestra de educación infantil, quien aseguró que seguirán llevando a cabo este tipo de acciones hasta que el Gobierno adopte la medida exigida.

Por su parte, Jessica Agar, una estudiante de arte de 21 años, afirmó que no tiene sentido seguir con su vocación como artista en un mundo donde no tiene futuro, argumentando que el sistema ha condenado a todos los jóvenes a sufrir.

"Estoy aterrorizado por nuestro futuro. Nos dirigimos hacia un colapso de nuestro suministro de alimentos y hacia un mundo en el que solo los ricos puedan alimentarse cómodamente", señaló Tristan Strange, otro de los activistas que participaron en la acción. "Se acaba el tiempo para cambiar de rumbo o prepararse para el desastre", concluyó.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!