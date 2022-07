"No basta rezar": López Obrador responde con un video de un grupo musical venezolano a las críticas de las autoridades religiosas

"No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz", reza el estribillo de la canción del grupo venezolano Los Guaraguao elegida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para responder a las autoridades religiosas que exigen que revise su estrategia de seguridad.

"La construcción de la paz requiere muchas acciones. Tiene que ver con lograr una sociedad mejor, con el combate a la pobreza, con el combate a la desigualdad, con el combate a la corrupción y a la impunidad", afirmó el mandatario en su habitual rueda de prensa.

Y añadió: "No basta rezar para construir la paz, pero ayuda". Después, López Obrador se despidió con la canción 'No basta rezar' de la banda venezolana.

“No no no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz” la canción que recordó nuestro Presidente AMLO hoy en #LaMañanera#ConferenciaPresidente@lopezobrador_pic.twitter.com/KnrGybhkSq — Juan Manuel Pach ♑️ (@drastiko1) July 5, 2022

A finales de junio, dos sacerdotes jesuitas, Joaquín César Mora Salazar, de 81 años, y Javier Campos Morales, de 79, fueron asesinados dentro de una iglesia por hombres armados en la comunidad de Cerocahui, en la sierra de Chihuahua, al noroeste de México.

Tras los crímenes, la Conferencia del Episcopado de México, junto con la Compañía de Jesús, pidió al Gobierno analizar su estrategia de seguridad. "El crimen se ha extendido por todas partes, trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad, afectando las actividades productivas en las ciudades y en el campo (...) es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando", señalaron en un comunicado.

Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, comentó: "Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social, para eso tienen el poder y uso legítimo de la fuerza. Abrazos, no balazos [en referencia al lema del presidente] es demagogia y hasta cierto punto complicidad, autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la seguridad".

Monseñor Ramón Castro, Obispo de Cuernavaca y Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano(@IglesiaMexico) criticó la estrategia de seguridad del presidente @lopezobrador_; “Para eso tienen el poder y el uso legítimo de la fuerza, abrazos no balazos es demagogia”. pic.twitter.com/ol6FhP56TX — Político MX (@politicomx) July 3, 2022

Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Ávila, líder de la comunidad en Cerocahui, Chihuahua, pidió a López Obrador durante una misa que "revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien, y esto es clamor popular".

"Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos", destacó también Ávila.

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado para que el 10 de julio en todas las misas se conmemoren a todos los religiosos asesinados en el país.