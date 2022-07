El secretario de Salud y el canciller de Hacienda del Reino Unido renuncian a sus cargos

Sajid Javid y Rishi Sunak destacaron que no pueden continuar en sus cargos por motivos éticos.

El secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, y el canciller de Hacienda, Rishi Sunak, han informado este martes la decisión de abandonar sus cargos en el contexto de una serie de escándalos que rodean al primer ministro Boris Johnson.

"Los ciudadanos esperan, con razón, que el Gobierno se comporte de forma adecuada, competente y seria. Reconozco que este puede ser mi último cargo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estas normas y por eso dimito", escribió Sunak en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Javid explicó que no puede ocupar su puesto "con la conciencia tranquila", al tiempo que mencionó la reciente moción de censura iniciada por los propios conservadores contra Johnson. El secretario saliente enfatizó que el jefe del Ejecutivo perdió su confianza, pese a que logró superar la votación. "Puede que no siempre hayamos sido populares, pero hemos sido competentes a la hora de actuar en favor del interés nacional. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, los ciudadanos están concluyendo que ahora no somos ni lo uno ni lo otro. El voto de confianza del mes pasado demostró que un gran número de nuestros colegas están de acuerdo", afirmó en su carta a Johnson.

Uno de los escándalos que parecen influir en la decisión de Javid y Sunak ocurrió la semana pasada, cuando trascendió que el diputado del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Chris Pincher, acosó a dos hombres en un lugar público, mientras estaba embriagado. Como resultado, Pincher fue suspendido del partido y tuvo que renunciar a su último puesto dentro del grupo parlamentario conservador, donde era el segundo a cargo de la disciplina de la formación. Ahora, se sentará como como diputado independiente.

Mientras, se reveló que Johnson estaba al tanto de otras situaciones de comportamiento sexual inapropiado de Pincher en el pasado, pero, a pesar de ello, lo nombraba para altos cargos en el Gobierno y en el partido. Este martes, el primer ministro pidió disculpas por estas decisiones. Este martes, el primer ministro pidió disculpas por estas decisiones. "En retrospectiva, fue un error", afirmó, citado por The Independent.