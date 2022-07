Más de 64.000 menores muertos: revelan el saldo desgarrador de los 33 años del conflicto armado en Colombia

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó este martes un nuevo capítulo de su informe final, en el que hizo énfasis en las consecuencias del conflicto armado en Colombia en los niños y adolescentes, asegurando que la guerra, en la que murieron 64.084 menores entre 1985 y 2018, hizo que la nación suramericana "lleve al menos unas tres generaciones perdidas".

"Este país no ha tenido un cuidado especial con los niños y las niñas y siempre se ha considerado que lo que les pasa en el marco del conflicto armado es un daño colateral y eso no es así", señaló la comisionada Diana Britto, coordinadora del capítulo 'No fue un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado', que recopila cerca de 200 historias y se construyó a partir de 2.744 testimonios, 140 informes y 75 casos. "Lo que la Comisión ha encontrado en el informe es que el peso tan descomunal que han llevado niños y niñas en la guerra hace que este país lleve al menos unas tres generaciones perdidas", agregó.

De esa forma, la Comisión de la Verdad, que el mes pasado presentó el primer capítulo del informe tras casi cuatro años de investigación, documentó que más del 50 % de las personas desplazadas en el país eran niños, niñas y adolescentes cuando tuvieron que huir de sus territorios. Específicamente, se presentaron 3.049.527 casos de menores desplazados entre 1985 y 2019, mientras que otros 139.842 han sido víctimas de desplazamiento forzado entre 2020 y 2021.

Entretanto, al menos 16.238 menores de edad fueron obligados a tomar las armas de una organización ilegal entre 1990 y 2017. Según el documento, las FARC fueron responsables de más del 70 % de los casos de reclutamiento infantil.

Además, entre 1980 y 2021, 881 escuelas o comunidades educativas fueron atacadas en medio del conflicto. El Estado fue el responsable de casi 30 % de estos ataques, otro 22 % fueron paramilitares, mientras que el 16 % fueron grupos guerrilleros.