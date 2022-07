Presidente de la Duma rusa: EE.UU. debe compensar a todos los países afectados por las pérdidas sufridas durante la pandemia del covid-19

El presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento de Rusia), Viacheslav Volodin, sugirió este miércoles que EE.UU. debería pagar compensaciones a todos los Estados si se confirma que el covid-19 se generó en laboratorios biológicos del país norteamericano.

El alto funcionario se refirió a las palabras de Jeffrey Sachs, presidente de la comisión sobre el virus de la prestigiosa revista científica The Lancet, quien afirmó el 15 de junio durante una mesa redonda del Gate Center en Madrid que el coronavirus podría haberse originado en el marco de un programa de investigación realizado en EE.UU.

"Presidí la comisión de The Lancet sobre el covid-19 durante dos años. Estoy bastante convencido de que [el virus] salió de un laboratorio de biotecnología estadounidense y no de la naturaleza. […] No sabemos con seguridad. Debo ser absolutamente claro [en esto]. Pero hay suficientes pruebas para que se investigue, y no se está investigando. Ni en EE.UU., ni en ningún sitio. No quieren mirar demasiado debajo de la alfombra", recalcó Sachs.

Por su parte, Volodin anotó que el presidente estadounidense Joe Biden "guarda silencio", porque "teme que el mundo sepa la verdad sobre el verdadero culpable de la pandemia". En este sentido, remarcó que Washington tiene que asumir la responsabilidad por tales efectos adversos del virus como los millones de contagiados y enfermos, así como la crisis económica mundial y el empeoramiento del nivel de vida.

"EE.UU. debe terminar y desclasificar las investigaciones biológicas de carácter militar que realiza por todo el mundo. EE.UU. está obligado a compensar las pérdidas infligidas a todos los países afectados por la pandemia", aseveró el alto funcionario.