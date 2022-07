"No confío en los ucranianos": La madre de un soldado ucraniano cuenta por qué se fue a Rusia durante los combates

Un soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania le pidió a su madre que huyera a Rusia en medio de la operación militar especial que el Ejército de este país lleva a cabo en Donbass y en los territorios ucranianos aledaños. A pesar de los temores de la mujer de que la tratarían mal por tener a un hijo en el Ejército ucraniano, comentó que la acogieron y trataron bien, según relató ella misma.

"Llamé a mi hijo. Él está en las Fuerzas Armadas de Ucrania", recordó en declaraciones para la prensa, sin especificar la fecha. "Y me dijo: 'Mamá, ve a la frontera con Rusia, ellos te ayudarán'. Y luego, reiteró: 'Ve con calma, ve a Rusia'".

A continuación, la mujer explicó qué también evacuó hacia Rusia, y no hacia el oeste de Ucrania u otras localidades "porque no queda nada, todo fue bombardeado". Y agregó: "No confío en los ucranianos. Son escoria, escoria en la que no se puede confiar".

Primero, pensó que debido a que su hijo es militar, "cualquier cosa podría ocurrirme en Rusia", pero, finalmente, nadie la tocó, nadie la lastimó, aseguró al entrevistador, sentada en una tienda de campaña. Debido a esto, no lamentó haber hecho lo que su hijo le pidió que hiciera.

RT

Varios campamentos de refugiados ucranianos existen en Rusia desde el año 2014, cuando las nuevas autoridades de Kiev, después del golpe de Estado del 24 de febrero de ese año, comenzaron una ofensiva contra Donbass, poblado mayoritariamente por los rusos étnicos. Más de 18.500 refugiados fueron acogidos en los centros de alojamiento provisional ese año.

Desde que los enfrentamientos armados se reanudaron en febrero del 2022, el número de los ucranianos que buscaron refugio en territorio ruso se multiplicó hasta un millón de personas, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Los cálculos de las autoridades ucranianas ofrecen una cifra aún mayor: 1.700.000 personas.