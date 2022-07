Medios: Johnson muestra una actitud "absolutamente desafiante" y no tiene la menor intención de dimitir

El primer ministro británico, Boris Johnson, se habría negado a presentar su dimisión en medio de la ola de renuncias de ministros que afirman no poder seguir trabajando con el político, reportan medios británicos.

Según reveló a Sky News una fuente de la residencia oficial de Johnson, el primer ministro se mostró "absolutamente desafiante" y "no tiene la intención de dimitir".

En particular, el político habría decidido seguir "luchando" y planea anunciar más nombramientos para los cargos vacantes esta misma noche. "El primer ministro es consciente de que tiene un mandato [que le dieron] 14 millones de personas y el único modo en que se irá es si el partido le quita este mandato", afirmó la fuente.

Mientras, otra fuente reveló al corresponsal político de Sky News, Jon Craig, que, enfrentado a la posibilidad de su dimisión, Johnson respondió a los ministros del Gabinete: "No, no me voy".

Según informaciones obtenidas por el redactor político de Daily Mail, Jason Groves, el primer ministro argumentó que su dimisión provocará "caos" en el Gobierno y se traducirá en una pérdida política para el Partido Conservador en las próximas elecciones.

Horas antes, Johnson antepuso la crisis que vive el país como justificación para negarse a dimitir. "Precisamente cuando los tiempos son duros, cuando el país se enfrenta a presiones en la economía y presiones en sus presupuestos y cuando tenemos la mayor guerra en Europa en 80 años, este es exactamente el momento en el que se espera que un Gobierno siga con su trabajo y no se vaya", afirmó.

Dominó de renuncias

Hasta el momento, 39 ministros y ayudantes —entre ellos el secretario de Salud, Sajid Javid; el canciller de Hacienda, Rishi Sunak; el ministro de Infancia y Familia, Will Quince, y el titular de Escuelas, Robin Walker— han abandonado el Gobierno británico.

Javid explicó que no puede seguir en su puesto "con la conciencia tranquila", y que se produjo una pérdida de confianza en el jefe del Ejecutivo tras la reciente moción de censura iniciada por los propios conservadores, pese a que logró superar la votación.

"Simplemente, no creo que el primer ministro tenga, no solamente mi apoyo, sino [...] el apoyo del partido o incluso el país, y pienso que, por esta razón, debe dimitir", expresó Bim Afolami, vicepresidente del Partido Conservador, que también anunció que presenta su dimisión.

Aunque importantes miembros del Gobierno, como el vice primer ministro Dominic Raab; la secretaria de Exteriores, Liz Truss; la titular de Interior, Priti Patel; o el ministro de Defensa, Ben Wallace, han anunciado que seguirán en sus cargos, no todos ellos habrían apoyado la negativa a dimitir del primer ministro. Patel, considerada como una de las figuras afines a Johnson, habría señalado al jefe del Gobierno que él ya "no puede seguir" en el cargo, según indican fuentes de Sky News.

Voto de confianza

La crisis en el Gobierno llega un mes después de que los 'tories' sometieran a Johnson a un voto de confianza. Aunque el mandatario contó con 211 votos de respaldo y mantuvo el cargo, 148 parlamentarios conservadores expresaron su desconfianza, lo que representa más del 40 % del grupo.

La moción de censura se materializó tras la publicación de un informe en el que se investigaron los pormenores del escándalo llamado 'Partygate', relacionado con la celebración de varias fiestas en la sede del jefe del Ejecutivo en el n.º 10 de Downing Street en medio del primer y segundo confinamiento nacional por la pandemia del covid-19. Los eventos se celebraron en un momento cuando las normas sanitarias prohibían las reuniones sociales en el país.