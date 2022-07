El territorio de Afganistán no será usado para lanzar ataques contra otros países, asegura el líder talibán

"De la misma forma, queremos que otros países no intervengan en nuestros asuntos internos", expresó el jefe del régimen talibán, Hibatullah Akhundzada.

El Emirato Islámico está abierto a la cooperación con la comunidad internacional y no permitirá que el suelo de Afganistán se convierta en amenaza para otros países del mundo, afirmó este miércoles el jefe del régimen talibán, Hibatullah Akhundzada, informan medios locales.

"En el marco de la interacción mutua y el compromiso, queremos buenas relaciones diplomáticas, económicas y políticas con el mundo, incluidos los EE.UU., y creemos que eso está en el interés de todas las partes", enfatizó el líder talibán.

"Les aseguramos a nuestros vecinos, a la región y al mundo entero que no le permitiremos a nadie utilizar nuestro territorio para amenazar la seguridad de otros países", agregó Akhundzada.

En contrapartida, manifestó, Afganistán espera que la comunidad internacional actúe basándose en el principio de reciprocidad. "De la misma forma, queremos que otros países no intervengan en nuestros asuntos internos", dijo.

En este contexto, el viceportavoz del Emirato Islámico, Bilal Karimi, agregó que el objetivo de la política oficial se basa en construir "buenas y positivas relaciones con los países del mundo y la comunidad internacional, teniendo en cuenta los valores nacionales e islámicos".

Tensiones en las relaciones con EE.UU.

Las declaraciones del líder talibán llegan después que el presidente estadounidense, Joe Biden, comunicara su intención de revocar el estatus de Afganistán como aliado principal fuera de la OTAN, que le concedió en 2012 el entonces presidente Barack Obama.

"El Emirato Islámico no está preocupado por esa medida de EE.UU., que dijo que le quitará a Afganistán el titulo de aliado principal no perteneciente a la OTAN", escribió el vocero talibán Zabihullah Mujahid en su cuenta de Twitter. "En los últimos 20 años, los afganos han sufrido a manos de esa región y no tienen buenos recuerdos sobre ella", destacó.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.