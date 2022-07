Campesinos peruanos retienen a periodistas que investigaban a la familia de Pedro Castillo, que pide investigar los hechos

Un grupo de 'ronderos' campesinos retuvieron este miércoles a varios trabajadores de prensa de Perú, en represalia por una investigación periodística sobre un caso de presunta corrupción que compromete a familiares del presidente del país, Pedro Castillo. El hecho fue rotundamente condenado por el mandatario.

El equipo de trabajo del programa 'Cuarto Poder', que emite el canal América, fue retenido por supuestos simpatizantes del mandatario en la localidad de Chadín, provincia de Chota, en Cajamarca.

Allí, dos periodistas, un reportero y un camarógrafo fueron amenazados por investigar el supuesto delito de tráfico de influencias que involucra a Yenifer y Lilia Paredes, cuñada y esposa de Castillo, respectivamente.

La acusación se basa en los supuestos ofrecimientos de obras públicas en la ciudad de Cajamarca y aparentes vínculos con empresas privadas ganadoras de esas licitaciones, denunciadas por Cuarto Poder.

Tras ser retenidos, los pobladores obligaron a la cadena televisiva América a que interrumpiera su programación para que Eduardo Quispe, uno de los reporteros retenidos, leyera un comunicado en el que prometía que no iban a "hacer daño al Gobierno central ni a sus familiares".

El documento incluyó las necesidades que se viven en la zona, algunas de ellas vinculadas al agua, desagües y educación. "Las rondas campesinas hacen un llamado al presidente para que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad", rezaba el texto leído por Quispe.

Al terminar, el periodista indica que "luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos en nuestro vehículo sanos y salvo". Y se escucha de fondo gritos de "viva las rondas campesinas". Esto es GRAVÍSIMO. 2/2 pic.twitter.com/Qf04oz513f — Diego Salazar (@disalch) July 7, 2022

También hicieron decir al periodista que las investigaciones del programa, que apuntan a Yenifer y a Lilia Paredes son "falsas", por lo que se "rectifican" como prensa.

Tras estos hechos, el presidente Castillo rechazó "enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión".

Además, exigió una investigación sobre lo sucedido con los periodistas, al tiempo que aclaró que su Gobierno es "respetuoso del estado de derecho".

Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca. (2/2) #SiempreConElPueblo — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 7, 2022

En una entrevista con RPP Noticias, Eduardo Quispe, ya en libertad y regresado a Lima, responsabilizó al jefe de Estado por lo que consideró un "secuestro", y opinó que "no se condicen sus palabras con sus hechos".

Quispe dijo que los trabajadores de prensa no fueron amenazados de muerte, pero que "era evidente" que sus vidas corrían riesgo.

"Hay un punto de discusión muy fuerte en ciertos momentos y yo les digo a ellos: 'Bueno, qué van a hacer finalmente, ¿nos van a golpear hasta matarnos?' Y uno de los ronderos se me acerca con un chicote en mano, irónico, y me dice: 'Tú no te preocupes, las cosas pasarán. Tú no te preocupes de eso'", relató.

El periodista añadió que, en ese momento, él y sus colegas buscaban la forma de salir de allí y que "por eso se lee el comunicado".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Perú recordó en su cuenta de Twitter que las rondas campesinas "están obligadas por ley a respetar los derechos humanos", por lo que exhortó a esas organizaciones a entregar los equipos que le fueron incautados a los periodistas.

Verificamos también que se realizó el reporte por parte de la @PoliciaPeru. Asimismo, nos dirigimos a Chota para verificar que la @FiscaliaPeru actúe de oficio al ser un hecho público. (2/2) pic.twitter.com/yjgvZT5z9t — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 7, 2022

Según informaron medios locales, los periodistas retenidos ya fueron liberados y permanecían en la ciudad de Cajamarca, aunque sus materiales de trabajo no les fueron devueltos.

La Fiscalía nacional anunció este jueves la apertura de una investigación de estos hechos por delito contra la libertad (secuestro) y delito contra el patrimonio (hurto).

A su vez, el Ministerio del Interior manifestó en un comunicado que rechaza y condena este y cualquier acto que atente contra la libertad de las personas. Y señaló que colabora con el Ministerio Público para investigar lo sucedido.

Las rondas campesinas son una forma de organización de algunas comunidades rurales del país. Fueron creadas en los años 70 para combatir el robo de ganado o abigeato y resistir las incursiones de la organización terrorista de izquierda Sendero Luminoso.

Durante su campaña electoral, Castillo, un sindicalista y maestro rural de Cajamarca, las integró y recibió su apoyo.