Lavrov: "Si Occidente pretende derrotar a Rusia en el campo de batalla, entonces no hay nada de qué hablar con ellos"

Si lo que los países occidentales buscan es "derrotar a Rusia en el campo de batalla" en torno a Ucrania, entonces no hay nada de qué hablar con ellos, declaró este viernes el canciller ruso, Serguéi Lavrov, luego de la reunión de ministros de Exteriores de los países miembros del Grupo de los 20 (G20) celebrada en Indonesia.

"Si Occidente no quiere negociaciones, sino la victoria de Ucrania ante Rusia en el campo de batalla, entonces simplemente no hay nada de qué hablar con ellos, porque con este enfoque no permite a Kiev empezar el proceso de paz", dijo Lavrov.

Además, el jefe de la diplomacia rusa señaló que hizo preguntas "muy contundentes" a sus homólogos occidentales, quienes no pudieron responderle. "No tienen respuestas para estas preguntas, solo una rusofobia rabiosa, con la que reemplazan la necesidad de llegar a un acuerdo sobre temas clave de la economía y las finanzas globales", lamentó.

Más información, en breve.