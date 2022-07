Cancillería rusa: La prensa occidental averigua "quién boicoteó a quién" en vez de centrarse en temas importantes

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo este viernes en su canal oficial de Telegram que la prensa occidental que cubre la reunión ministerial del Grupo de los 20 (G20) está demasiado ocupada en averiguar "quién boicoteó a quién", en lugar de centrarse en temas de mayor urgencia y relevancia.

"Corren, se inquietan, cuentan el tiempo que pasan los ministros en la sala, siguen sus movimientos", escribió Zajárova. "Ni la comida, ni la migración, ni la energía son relevantes para Occidente hoy. Los medios dominantes tienen una encomienda: cubrir el boicot a toda costa, incluso si ya provoca la risa de todos los presentes".

La vocera también hizo alusión a la mayoría de países del G20 que no siguen las mismas políticas de EE.UU. y sus aliados. "Si los medios occidentales tuvieran cierta noción sobre aritmética, podrían resolver un problema simple: 20 – 7 = 13, lo que significa que el boicot falló antes de haber comenzado".

Los ministros de Exteriores de los países del G7 no acudieron a la recepción oficial de bienvenida del canciller ruso, Serguéi Lavrov, organizada por el Gobierno indonesio, a lo que el jefe de la diplomacia rusa calificó como una falta de "cortesía y de reglas de ética".

Además, Lavrov señaló que si lo que los países occidentales buscan es "derrotar a Rusia en el campo de batalla" en torno a Ucrania, entonces "no hay nada de qué hablar" con ellos. "Si Occidente no quiere negociaciones, sino la victoria de Ucrania ante Rusia en el campo de batalla, entonces simplemente no hay nada de qué hablar con ellos, porque con este enfoque, en esencia, está impidiendo que Ucrania pase al proceso de la paz", dijo Lavrov.