"No existe un derecho al aborto": Duque critica la despenalización de la interrupción de embarazo y aboga por una "verdadera sociedad progresista"

El presidente saliente de Colombia, Iván Duque, ha vuelto a cuestionar la despenalización del aborto en su país y abogó por una "verdadera sociedad progresista" que proteja y valore la vida.

"Somos respetuosos de la legalidad y la juridicidad, pero eso no quiere decir que dejemos de defender que la vida empieza desde la concepción. Eso no quiere decir que claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo", dijo Duque este miércoles durante un evento en Bogotá.

En su discurso, el mandatario expresó que la discusión debe partir "en la conciencia propia de entender que si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma". "Porque no existe un derecho al aborto, no existe un derecho de arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar a la sociedad", argumentó.

"Una sociedad madura"

Para Duque, la legalización del aborto se ha tratado de "disfrazar bajo el concepto de la libertad de elegir". "Tenemos que ser capaces de una sociedad madura, lo suficientemente argumentales y pedagógicos para no llegar nunca a esa decisión de la interrupción, y eso implica ser capaces desde edad temprana de hacer consciencia", agregó.

Indicó, además que, "una verdadera sociedad progresista es la que protege la vida, valora la vida y siembra conciencia para que la vida sea siempre defendida".

En febrero pasado, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo. Iván Duque, que se califica como una persona "provida", rechazó anteriormente el fallo del tribunal calificando de "muy preocupante" ese paso en una sociedad como la colombiana, y señaló que es un país "machista" en donde hay altos índices de "embarazos no deseados".