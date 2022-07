La inflación en Brasil aumenta en junio y se sitúa en el 11,89 %

(2/2) 💸 A alta do #INPC, que abrange famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, foi de 0,62% em junho, acumulando 5,61% no ano e 11,92% em 12 meses.🍽️ A #inflação dos produtos alimentícios foi de 0,78%, e a dos não alimentícios 0,57%: https://t.co/4vBo7cfL3N#IBGEpic.twitter.com/SwusFTn7O8