"Un inmenso acto de irresponsabilidad política": Cristina Fernández de Kirchner se pronuncia sobre la renuncia del exministro de Economía

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, consideró este viernes "un inmenso acto de irresponsabilidad política" la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán, quien deó su cargo el pasado sábado en medio de disputas internas en el Gobierno.

Al encabezar un acto en El Calafate, Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner, la exmandataria cuestionó duramente al ahora exfuncionario por permitir que el presidente Alberto Fernández, quien apoyaba su gestión, se entere de su dimisión a través de un mensaje publicado en su Twitter.

Cristina Fernández consideró también que la actitud de Guzmán generó desestabilización institucional, además de dañar la confianza del electorado y de las personas que lo eligieron para su función.

En El Calafate con el intendente @javierbelloniok y la gobernadora @aliciakirchner, participando de la inauguración del Cine Teatro Municipal y de la firma de convenios con el Ministro de Educación @jaimeperczyk para la creación de un Centro Universitario. https://t.co/hvBfjKCdnn — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 8, 2022

"Tenemos que tener responsabilidad política ante la sociedad. Fue un acto de desestabilización institucional. El mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y finalmente me parece un gesto de ingratitud hacia el propio presidente", analizó.

Y reconoció que ella personalmente no estaba a gusto con la tarea de Guzmán, parte de lo que generó las disputas internas en la alianza gobernante del Frente de Todos (FdT).

"No niego las diferencias, pero este presidente había bancado [apoyado] a ese ministro como a nadie, enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?", señaló.

En medio de las tensiones políticas, que repercuten negativamente en factores económicos claves en el país como el dólar y la inflación, la líder peronista cuestionó la reacción de los medios y la oposición luego de la renuncia de Guzmán.

"Todo el arco político opositor, todo el periodismo en general, todo el stablishment salió a hablar de la racionalidad del ministro y adivinen quién era la irracional", manifestó en su discurso. Y sostuvo que es momento de "discutir ideas y no personas".

Los cuestionamientos a la figura de Guzmán por parte del Frente de Todos provenían mayormente de sectores cercanos a la vicepresidenta, y se hicieron más notorios en marzo de este año, cuando se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44.000 millones que dejó el gobierno de Mauricio Macri.

Más información, en breve.