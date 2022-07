Medios: La turbina del gasoducto Nord Stream 1 varada en Canadá estaría a punto de ser entregada a Alemania

Ottawa y Berlín están negociando con Kiev, que no apoya la idea de saltarse las sanciones para devolver el equipo a la empresa estatal rusa Gazprom, y la decisión final podría tomarse en unos días, según una fuente de The Globe and Mail.