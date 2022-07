"Cuando empezaron las sanciones, todo el mundo sufrió": La presidenta del foro del BRICS insta a revisar las políticas antirrusas

Las sanciones impuestas a Rusia en represalia por su operativo militar en Ucrania pueden derivar en graves consecuencias para el mundo y deben ser revisadas, afirmó este jueves la presidenta del foro internacional del BRICS, Purnima Anand, de la India, en declaraciones para RT.

"Las sanciones estadounidenses contra Rusia estropean todas las reglas tradicionales del comercio en todo el mundo", dijo Anand, quien recordó que Rusia es un socio comercial para un gran número de países de África, Asia, América Latina y el Oriente Medio.

"Cuando empezaron las sanciones, todo el mundo sufrió […] porque todos los sistemas de transporte y logística simplemente se detuvieron", subrayó. La presidenta del BRICS destacó que esas medidas restrictivas llevaron a la subida de los precios incluso en los países que impusieron las sanciones, y así se hacen sentir en los Estados miembros de la Unión Europea.

"Problemas internos de democracia"

Según Anand, el bloque comunitario —que siempre ha tenido "problemas internos de democracia" y desde hace tiempo registra altos niveles de inflación, dijo— está sufriendo las consecuencias de su dependencia de Washington. Además, enfatizó que el conflicto en Ucrania ha exacerbado los problemas internos de la UE.

A esto agregó que las políticas adoptadas por la UE, que pretende tomar decisiones por cuenta de terceros y resolver los problemas "para todo el mundo", se han traducido en "resultados que no benefician a la gente", ya que cada país necesita un enfoque individualizado. "Los países no pueden ser todos iguales, los problemas de las personas no pueden ser iguales", recalcó Anand.

Hacia el equilibrio

Anand señaló que tanto el papel de las naciones occidentales como la supremacía del dólar van disminuyendo ante el creciente interés de las naciones de Asia, África y otras regiones en sus propios recursos y potencial de desarrollo. "La competencia que tenían en Europa, entre los países europeos, ahora fluye hacia otros continentes y países", destacó.

La presidenta del BRICS destacó el papel que en el contexto actual desempeñan los países miembros del foro, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que buscan "crear el equilibrio" en medio del conflicto.