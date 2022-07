La Cancillería rusa responde a las afirmaciones de que Lavrov quedó "aislado" y se ausentó en algunos eventos del G20

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, respondió este viernes a las afirmaciones de políticos occidentales de que el canciller ruso Serguéi Lavrov quedó "aislado" y estuvo ausente en algunos eventos de la agenda durante la reunión del Grupo de los veinte (G20) que se celebró entre el 7 y 8 de junio en Bali (Indonesia).

En particular, se refirió a las palabras de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien comentó que Lavrov pasó "una gran parte de las negociaciones no dentro, sino fuera de la sala". Según la jefa de la diplomacia alemana, esto demuestra que "no hay ni un milímetro de voluntad de diálogo por parte de Rusia".

"Los ciudadanos de Alemania deben saber que su ministra de Exteriores Annalena les miente. Desde el inicio de la reunión del G20, Lavrov estuvo en la sala y unas dos horas después empezó a celebrar negociaciones bilaterales con sus colegas en una sala contigua sobre este mismo foro. Lo mismo hacían otros ministros, ya que precisamente para ello se celebran reuniones presenciales, para encuentros y contactos. De lo contrario, todos se conectarían en línea o enviarían sus intervenciones", explicó Zajárova en su cuenta de Telegram.

En este sentido, mencionó una encuesta realizada por la empresa Civey y publicada este viernes en la revista Der Spiegel en la que el 58 % de los participantes en el sondeo indicaron que Baerbock debería haberse reunido con Lavrov en el marco del G20.

Por otra parte, la vocera sostuvo que las frases de Baerbock reflejan que el plan de los miembros del G7 de aislar a Rusia durante el G20 "fracasó". "Nadie apoyó a los regímenes occidentales", resumió.

"Autoaislamiento" de Blinken

En otra publicación de este sábado, la alta diplomática arremetió contra las declaraciones del secretario del Departamento de Estado de EE.UU., Antony Blinken, sobre "el aislamiento" de Rusia en el G20 y el abandono "prematuro" de la reunión por parte de Lavrov.

"Es usted, señor Blinken, quien se acorraló en el autoaislamiento, al eludir una serie de eventos del foro, donde la mayoría ni siquiera se acordó de usted. Y ahora, para justificar su propio fracaso, inventa historias", remarcó. Al respecto, Zajárova agregó que a la delegación rusa le contaban que Blinken pedía personalmente a todos aislar a Moscú. "Y todo el mundo al que le pide se ríe a sus espaldas, sabiendo que la actual Administración está condenada a un final sin gloria", manifestó.

Este viernes, AP reportó que Lavrov salió al menos dos veces de los actos desarrollados en la cumbre. La primera vez fue cuando Baerbock intervino en la sesión de apertura y la segunda ocurrió cuando el canciller ucraniano Dmitri Kuleba arrancó su discurso por videoconferencia, asegura el medio, citando a un diplomático occidental que estuvo presente en los eventos.

Durante su reunión, los cancilleres del G20 no lograron encontrar una postura común sobre el conflicto en Ucrania y sus efectos adversos. La discrepancia se puso de manifiesto en la falta de una foto grupal, y tampoco se emitió un comunicado conjunto final, como ha ocurrido en años anteriores.