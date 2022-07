Drogan y roban a un futbolista del Real Madrid y a su pareja cuando estaban de vacaciones en la isla española de Ibiza

Federico Valverde, futbolista uruguayo del Real Madrid, y su pareja, la periodista Mina Bonino, fueron robados y drogados el mes pasado mientras estaban de vacaciones en la isla española de Ibiza, según reveló la mujer en su cuenta de Instagram, recoge este sábado el diario Marca.



Bonino explicó que viajaron a Ibiza el 25 de junio por la noche y les recibió el personal de la inmobiliaria a la que alquilaron la casa en dos camionetas. Ellos subieron a una y en la otra pusieron sus maletas.

Cuando llegaron a la vivienda, un cocinero ya estaba dentro de la misma y les dijo que solo había una llave, por lo que se la iba a llevar para volver al día siguiente, prepararles el desayuno y no molestarles, a lo que Bonino accedió.

Según el relato de la joven, Valverde se quedó en la sala de estar con unos amigos y ella subió a acostar a su hijo. Poco después, se quitó la ropa porque tenía calor y se quedó dormida. Al despertarse por la mañana se sentía muy mal y no podía levantarse de la cama, así que envió un mensaje a la empleada que le ayuda en su hogar para que se ocupara del niño.

"No entendí un carajo"

Al sentirse mejor, bajó y encontró sus tres maletas abiertas en el salón y su ayudante le preguntó si había perdido o estaba buscando algo. "Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía", recordó.

Pero más adelante se percató de que su billetera estaba vacía. Entonces el chef le dijo que cuando él llegó todo estaba desordenado, se negó a seguir trabajando argumentando que siempre sucede lo mismo con la gente de esa inmobiliaria y se fue. Por su parte, la empresa afirmó que probablemente el hombre les dio comida envenenada, por lo que los llevaron al hospital para someterlos a pruebas toxicológicas, aunque dieron negativo.

"Así que pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga, y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y eso es lo que más me perturba", escribió la pareja del deportista, a la que robaron 10.000 euros en efectivo. "Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere […] Bueno, ahora vamos a jugar un rato al detective", concluyó.

