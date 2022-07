Arranca el 'baile' de candidatos para sustituir a Boris Johnson: ¿Quiénes se postulan para encabezar el Gobierno británico?

La dimisión de Boris Johnson como líder del Partido Conservador ha desatado una carrera entre los 'tories' para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido. Los primeros en anunciar sus candidaturas —Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, y Rishi Sunak, excanciller de Hacienda— han sido secundados por otros aspirantes que declararon sus intenciones de postularse para sustituir a Johnson.

Nadhim Zahawi

Nadhim Zahawi, político de origen iraquí que reemplazó a Sunak en el cargo de canciller de Hacienda, anunció este sábado que se postula para convertirse en el próximo jefe del Gobierno.

"Si un muchacho que llegó aquí a los 11 años sin [hablar] ni una palabra de inglés puede servir en los niveles más altos del Gobierno de Su Majestad [la reina Isabel II] y postularse para ser el próximo primer ministro, todo es posible", expresó el político en su discurso, parte del cual fue publicado en The Spectator.

Pese a que fue recientemente nombrado por Johnson, Zahawi, de 55 años, figura entre los políticos que instaron al primer ministro a presentar su dimisión para hacer "lo correcto" y "marcharse con dignidad".

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt, exsecretario de Estado para la Salud y exsecretario de Estado para Relaciones Exteriores y la Mancomunidad de Naciones, también se ha sumado a la carrera para reemplazar a Johnson. En una entrevista con The Telegraph, Hunt, de 55 años, explicó que ha tomado la decisión con el objetivo de "restaurar la confianza" en el partido y "hacer crecer la economía" del país.

El político, que en 2016 votó en contra del Brexit, se describe a sí mismo como "el único gran candidato" que no ha trabajado en el Gobierno de Johnson. "Denuncié lo que iba mal mucho antes que cualquier otro competidor y no estaba defendiendo lo que no se puede defender", afirmó.

"De este modo, al elegirme, el Partido Conservador está enviando una señal a los votantes de que hemos escuchado sus preocupaciones y hemos cambiado", argumenta.

Sajid Javid

El exsecretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, que fue uno de los primeros en anunciar su dimisión el pasado martes, también ha presentado su candidatura para ser el líder de los 'tories', esgrimiendo que su victoria ayudará a que el partido vuelva a ser de verdad "Conservador".

"Voy a postularme para ser el líder del Partido Conservador y el primer ministro de nuestro gran país. Creo que, en los últimos años, hemos perdido un poco el camino al intentar hacer un poco de todo", afirmó Javid a The Telegraph.

A diferencia de Sunak, que destaca en su campaña la necesidad de recuperar la economía antes de que se anuncien recortes de impuestos, Javid, de 52 años, insiste en que "uno no puede tener crecimiento hasta que tenga recortes de impuestos".

Grant Shapps

El secretario de Estado para Transporte, Grant Shapps, afirmó a The Times que su candidatura representa un nuevo comienzo para el Partido Conservador y pone fin al "liderazgo táctico por parte de un centro con frecuencia distraído".

Shapps, de 53 años, que no se mostró crítico con Johnson, condenó la actitud de los demás políticos que exigieron la dimisión del primer ministro tras pasar años "sacando provecho de su patrocinio". En particular, el político se refirió a unas informaciones que apuntan a que Rishi Sunak empezó a idear su campaña electoral días después de que se publicaran las fotos del 'Partygate', el escándalo sobre la organización de fiestas y reuniones del personal del Gobierno y del Partido Conservador en plena cuarentena por la pandemia de covid-19.

"No he pasado los últimos turbulentos años conspirando o informando en contra de Johnson. No he estado movilizando una campaña de liderazgo a sus espaldas", recalcó Shapps.

Suella Braverman

Paralelamente, la fiscal general, Suella Braverman, señaló en un artículo para The Telegraph que presenta su candidatura, porque ya no puede "depender de los demás para llevar adelante al conservadurismo".

"Como fiscal general, he trabajado en las decisiones más duras que hemos tenido que tomar: desde el Brexit a la justicia penal, hasta la reforma de los derechos humanos. Tengo la experiencia y la convicción de que puedo devolver a este país a un buen camino", escribió Braverman, de 42 años, en su cuenta de Twitter.

Kemi Badenoch

La exsecretaria de Estado de Igualdades, Kemi Badenoch, de 42 años, también anunció que se postula para convertirse en el próximo líder de los 'tories'. "Me postulo en esta elección de liderazgo, porque quiero decir la verdad. Es la verdad la que nos liberará", escribió Badenoch en un artículo para The Times.