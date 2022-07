NYT: Para EE.UU. "sería difícil" mantener el ritmo de envíos de armas a Ucrania sin comprometer su propia defensa

Mientras EE.UU. no parece dispuesto a alentar a Ucrania a resolver el conflicto con Rusia por vía diplomática, analistas y funcionarios estadounidenses señalan que para Washington "sería difícil" mantener el nivel de asistencia brindada a Kiev sin que ello conlleve la degradación de la preparación militar de su propio país, escriben los corresponsales de The New York Times Peter Baker y David E. Sanger.

Este viernes, el Departamento de Defensa de EE.UU. anunció que destinará otros 400 millones de dólares en concepto de asistencia militar a Kiev, paquete que contempla también el suministro de lanzacohetes múltiples HIMARS (Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad). En una declaración separada, desde el Pentágono también subrayaron que Washington ya está pensando "en lo que los ucranianos necesitarán en los próximos meses y años".

Si bien se espera que el monto total de layudas aprobadas por el Gobierno del país norteamericano dure hasta el segundo trimestre de 2023, la pregunta sigue siendo cuánto más pueden durar las existencias de armas y municiones que EE.UU. puede permitirse entregar, escribe The New York Times.

"El presidente [estadounidense Joe] Biden se ha comprometido a apoyar a Ucrania 'tanto como sea necesario', pero ni él ni nadie más puede decir cuánto será esto o cuánto más puede hacer EE.UU. o sus aliados a distancia, sin una intervención militar directa", señalan los autores del artículo.

Según el medio, los funcionarios estadounidenses reconocen que, tarde o temprano, "las existencias de armas estadounidenses y europeas se agotarán". "Si bien EE.UU. autorizó 54.000 millones de dólares en asistencia militar y otro tipo [a Ucrania], nadie espera otro cheque de 54.000 millones de dólares cuando se agoten", señala el artículo.

"Hay mucho espacio para maniobrar, pero, claramente, existe la sensación de que los próximos seis meses serán realmente críticos", afirmó Ivo H. Daalder, presidente del Consejo de Asuntos Globales de Chicago y exembajador de EE.UU. ante la OTAN. "En los próximos seis meses, veremos a uno o a ambos lados demasiado cansados y empezarán a buscar una salida", explicó.