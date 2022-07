Bogotá anuncia una inversión millonaria para la política de paz en la capital colombiana

La Alcaldía de Bogotá presentó una estrategia que busca la consolidación y articulación de los procesos para la atención de las víctimas del conflicto armado en la capital colombiana. Con esta nueva iniciativa, denominada Paz Local en Bogotá, se pretende vincular a más de 21.000 personas en procesos de construcción de memoria, verdad y reparación integral, destinando 8.000 millones de pesos anuales (1,8 millones de dólares).

"Trabajamos con los alcaldes locales y encontramos que hay 30.000 millones [de pesos], 8.000 por año, ejecutados para las víctimas y para promover la paz, la reconciliación y la memoria de nuestra ciudad", indicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez. "Me emociona que con el Gobierno Nacional entrante podremos lograr que esto sea una realidad. Y me llena de orgullo que Bogotá sea ejemplo en la formulación y ejecución de políticas públicas en nuestro país, sobre todo las referentes a la paz, no en vano tenemos el plan de atención a víctimas más grande en la historia de nuestra ciudad", sostuvo.

Según los datos del Sistema de Información para Víctimas en Bogotá (SIVIC), citados por la Alcaldía, en la ciudad residen 378.676 víctimas del conflicto armado, cifra que aumenta cada año.