El asesinato a tiros de un militante de Lula por parte de un seguidor de Bolsonaro sacude la política brasileña

URGENTE: Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram momento em que tesoureiro do PT é morto a tiros em Foz do Iguaçu.Ao ser atacado, Marcelo Arruda se defende e atinge Jorge José da Rocha Guaranho.⚠️ As imagens são fortes ⚠️ pic.twitter.com/FDOPtsdfRV