Una mujer muere en EE.UU. después de ser atacada por dos perros pitbull a los que cuidaba en su casa

Una mujer de 46 años murió este jueves tras ser atacada por dos perros de la raza pitbull en su casa, localizada en la ciudad de Greensboro, en Carolina del Norte (EE.UU.), informaron el pasado viernes medios locales.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima, identificada como Trena Peed, dejó salir al patio trasero de su hogar a los dos caninos que estaban bajo su cuidado, cuando estos la atacaron. Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada.

Uno de los vecinos de la fallecida llamó a los servicios de emergencia y alertó de que escuchaba "sus gritos y los perros atacándola". Al llegar a la escena, la Policía de Greensboro disparó a los animales para detener el ataque, matando a uno de ellos. El otro perro se encuentra en cuarentena en los Servicios para Animales del condado de Guilford.

Las autoridades policiales comentaron que actualmente se está llevando a cabo una investigación para determinar quién es el propietario de los perros. Asimismo, declararon que se desconoce si se presentarán cargos penales por el homicidio de Peed.

Por su parte, la hija de la difunta, Waynesha Peed, instó que quiere que se presenten cargos en este caso, ya que argumentó que el dueño de los perros sabía de los peligros de dejarlos al cuidado de su madre. Del mismo modo, comentó que alguien debe hacerse responsable por el temperamento de los animales.

"No es posible que esos perros la hayan atacado así", aseguró Waynesha Peed, añadiendo que no sabe por "cuánto tiempo" su madre "tuvo a esos perros" en su casa. "No entiendo por qué estaría de acuerdo en cuidar a estos perros", concluyó.