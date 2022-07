El antiguo presidente de la Fórmula 1 es acusado de fraude fiscal por 476 millones de dólares

Autoridades fiscales del Reino Unido anunciaron este lunes que el expresidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha sido acusado de fraude por representación falsa tras no declarar activos en el extranjero por valor de 400 millones de libras esterlinas (476 millones de dólares), informa Reuters.

De acuerdo con Simon York, director del Servicio de Investigación de Fraudes de la Administración Tributaria y Aduanera de Su Majestad (HMRC, por sus siglas en inglés), los cargos son el resultado de "una investigación criminal compleja y mundial" sobre las irregularidades financieras del empresario de 91 años.

"HMRC está del lado de los contribuyentes honestos y tomaremos medidas duras donde sospechemos fraude fiscal", aseguró York. Ecclestone deberá comparecer el próximo 22 de agosto ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres.

Por su parte, el magnate británico señaló que no conocía los detalles de la acusación, por lo que no podía hacer comentario alguno. No obstante, aclaró que la situación no era algo nuevo para él. Ecclestone fue demandado por el HMRC en 2015 debido a un pago relacionado con un fideicomiso familiar por un monto de 1.000 millones de libras esterlinas (1.190 millones de dólares).

En 2017, Bernie Ecclestone fue cesado como presidente de la Fórmula 1 después de haber permanecido al mando de la organización deportiva por 40 años. Fue sustituido por el estadounidense Chase Carey.

El pasado 30 de junio, el multimillonario defendió al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a quien definió como una "persona de primera clase" por la que "recibiría una bala". Asimismo, afirmó que el presidente ucraniano Vladímir Zelenski podría haber terminado el conflicto con Moscú si hubiera mantenido el diálogo con su homólogo ruso. Sin embargo, el sábado se disculpó por sus comentarios: "Lo siento si [...] algo de lo que he dicho ha molestado a alguien, porque ciertamente no fue intencionado".