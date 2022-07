Duque habla de los efectos del alza del dólar en Colombia y alude a Petro por los "mensajes de incertidumbre"

El dólar continúa registrando precios máximos en relación al peso colombiano y el presidente, Iván Duque, habló de mensajes que provocan incertidumbre económica, en alusión al próximo gobierno del mandatario electo, Gustavo Petro.

"Yo creo que es muy importante que haya señales que quiten la incertidumbre al país", dijo Duque este lunes, a menos de un mes de que entregue la Presidencia a Petro.

En declaración a medios durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Alta Gerencia 2022, el Presidente @IvanDuque señaló que deben existir certezas sobre la estabilidad jurídica a largo plazo, para incentivar la inversión y la generación de empleo en nuestro país. pic.twitter.com/X8sQm5jlmk — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 11, 2022

"Cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, esas cosas empiezan a generar esta situación", apuntó el mandatario al finalizar la entrega del Premio de Alta Gerencia 2022.

En un mensaje a medios locales, Duque agregó que "mientras haya camino de incertidumbre, la inversión se va a ir y van a tratar de liquidar y sacar recursos o utilidades".

Cuando los reporteros le interrogaron sobre cuáles eran los mensajes de certidumbre necesarios, Duque acotó: "Yo no me voy a poner, en este momento, a hablar en nombre de un gobierno que no se ha posesionado, ni me corresponde a mí, ni me corresponde a mí hacer críticas en este momento".

Sobre la certidumbre, el presidente colombiano dijo que era "urgente para tranquilizar el mercado de divisas".

Dólar en Colombia

Desde mediados de junio, en pleno período de la segunda vuelta presidencial, el peso colombiano comenzó a depreciarse frente al dólar, que registra máximos históricos.

Este lunes, el dólar en Colombia superó los 4.500 pesos.

Al respecto, Duque afirmó que Colombia no es la única nación con una depreciación de su moneda, ya que en Chile se vive una situación "bastante similar".