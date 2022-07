Confirman la autenticidad de las primeras imágenes de un extraño fenómeno bioluminoso conocido como 'mar lechoso'

Las fotografías tomadas por la tripulación del Ganesha, un yate particular, de un raro fenómeno bioluminiscente ocurrido frente a las costas de la isla de Java, Indonesia, corresponden a las primeras imágenes conocidas de un legendario evento reportado durante siglos por marineros conocido como 'mar lechoso', de acuerdo a un artículo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Según detalla Steven Miller, autor de la publicación, los "mares lechosos", a diferencia de la bioluminiscencia del plancton que se aprecia en algunas costas, son franjas oceánicas masivas que brillan por la noche de manera uniforme y constante. Se cree que el brillo es causado por bacterias luminosas, aunque los detalles de su composición, estructura, así como los factores que lo causan y las implicaciones que tiene en el medio continúan siendo desconocidos.

De acuerdo al artículo, entre finales de julio y principios de septiembre de 2019, satélites especializados de la NASA detectaron un posible 'mar lechoso' que se extendía por unos 100.000 kilómetros cuadrados en el océano Índico. Al comparar la trayectoria del Ganesha con las imágenes de la agencia, lograron corroborar que las fotos tomadas en cubierta correspondían al fenómeno descrito.

"Al despertar a las 22:00 (hora local), el mar estaba blanco. No había luna, el mar estaba aparentemente lleno de plancton, pero la ola de proa era negra. Daba la impresión de que estábamos navegando sobre la nieve", recordó el capitán de la embarcación, Johan Lemmens, sobre la noche en la que surcó sobre el 'mar lechoso'.

Según relataron otros miembros de la tripulación, la embarcación "entró repentinamente en estas aguas resplandecientes y, a partir de entonces, todo el océano fue significativamente más brillante que el cielo nocturno, manteniendo un brillo mayormente homogéneo y constante hasta el horizonte".

Este inusual fenómeno, que suele ocurrir un máximo de dos veces al año, se cree que es producido por altas concentraciones de bacterias luminosas. Los testimonios de cientos de marineros a lo largo de los siglos sugieren que los 'mares lechosos' se observan, principalmente, en la región noroccidental del océano Índico bajo condiciones de noches sin luna.

