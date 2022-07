Nueva York publica un tutorial sobre qué hacer en caso de un ataque nuclear

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York compartió este lunes en su canal de YouTube un video informativo para instruir a los neoyorquinos sobre qué hacer luego de un ataque nuclear.

El corto, de 90 segundos, arranca con una imagen computarizada que escenifica una zona residencial de la Gran Manzana en medio de sonidos de sirenas de ambulancia. Inmediatamente después, aparece una presentadora hablando de "tres importantes pasos" que son necesarios recordar en medio de esa situación.

En primer lugar, se aconseja ingresar a un edificio lo más rápido posible y alejarse de las ventanas. Acto seguido, permanecer dentro y acomodarse, preferiblemente en el centro de la construcción o en un sótano —de ser posible—, y cambiarse de ropa, además de limpiarse el cuerpo para remover polvo o cualquier residuo producto de la explosión. Finalmente, se pide estar atento a los medios de comunicación y no salir de los refugios hasta que se informe de que es seguro.

¿Riesgo latente?

"Si bien la probabilidad de que ocurra un incidente con armas nucleares en Nueva York o cerca de la ciudad es muy baja, es importante que los neoyorquinos conozcan los pasos para mantenerse a salvo. El nuevo mensaje de interés público alienta a los neoyorquinos a tomar medidas clave y sencillas en caso de un incidente de este tipo", explicó la oficina de prensa de la Gestión de Emergencias.

Al mismo tiempo, su comisionado, Zach Iscol, destacó la importancia de este tipo de anuncios "en la medida que el panorama de amenazas continúa evolucionando". Al respecto, un portavoz de ese departamento, afirmó en diálogo con el diario New York Post, que uno de los pilares del organismo es educar a los residentes sobre los peligros naturales y aquellos provocados por el hombre.

Christina Farrell, primera comisionada adjunta de Gestión de Emergencias, comentó en una entrevista que, aunque la información "puede dar miedo" y "no hay una amenaza específica en este momento", es importante que la ciudadanía la conozca. "No sé si alguna vez hay un buen momento para publicar un anuncio de servicio público sobre preparación nuclear, pero es muy importante y queremos que los neoyorquinos estén preparados, así que no hay mejor momento que el presente", argumentó.