"Esto no está tan cerca": El astrofísico Neil deGrasse Tyson explica la dura realidad a la que debería enfrentarse Elon Musk para colonizar Marte

El famoso astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson ha reaccionado a un reciente tuit del director general de SpaceX, Elon Musk, sobre la colonización de Marte y ha advertido que sus sueños podrían enfrentarse a la dura realidad.

Después de que el multimillonario publicara un tuit en el que afirmaba que "la humanidad llegará a Marte en su vida", dando a entender que esta generación verá el acontecimiento, en una entrevista con la CNN, publicada este lunes, Tyson se apresuró a recordar que los humanos ya alcanzaron el planeta rojo hace tiempo gracias a los róveres, y que la vida en Marte es bastante desagradable.

"Ya estamos en Marte con róveres. Muchas generaciones de róveres", dijo el divulgador científico, añadiendo que estas tecnologías permitieron conocer el duro clima del planeta rojo. "La Antártida es más agradable y húmeda que cualquier lugar de Marte y nadie está haciendo cola para construir apartamentos en la Antártida", señaló.

Tyson también afirma que está a favor del deseo de Musk de colonizar Marte, pero que no es tan fácil, ya que la terraformación del planeta a través de la instalación de tecnologías que puedan convertirlo en un lugar habitable, es decir, que el clima y las condiciones de vida sean confortables, no solo sería muy costosa, sino que requerirá mucho esfuerzo y años de trabajo. Añadió que actualmente la gente todavía no es capaz de controlar "las fuerzas de su planeta", en referencia a desastres naturales como huracanes y terremotos, por lo que la idea de colonizar Marte "no está tan cerca en el tiempo como la gente imagina".