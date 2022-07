El papa Francisco: "Yo quiero mucho al pueblo cubano y con Raúl Castro tengo una relación humana"

En una entrevista concedida al medio estadounidense Univisión, el papa Francisco resaltó que quiere "mucho al pueblo cubano" y señaló que con el expresidente de Cuba Raúl Castro mantiene "una relación humana".

"Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana, y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana", dijo el pontífice.

El jefe de la Santa Sede comentó que se había alegrado cuando Washington y La Habana avanzaron en sus relaciones bilaterales. "Me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con los EE.UU., que el presidente [Barack] Obama lo quiso en su momento y Raúl Castro lo aceptó, y fue un buen paso adelante".

En este sentido, el papa lamentó que los acercamientos entre ambos países estén actualmente detenidos, aunque dijo que hay "tentativas para un diálogo de sondeo" que buscaría "acortar distancia".

"Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande, yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos", destacó.

El líder de la Iglesia católica también habló sobre los sectores que lo acusan de "comunista", y dijo que esa retórica se origina en "ciertos grupos de medios de comunicación, muy ideologizados, que se dedican a ideologizar la postura de los otros".

"A veces no saben distinguir lo que es el comunismo de lo que es el nazismo, de lo que es un populismo, de lo que es un popularismo. Así que cuando me acusan de comunismo digo:'¡Qué trasnochado está esto!' Esas acusaciones ya pasaron, no sé, las veo como trasnochadas, no me preocupa, pero nacen de pequeños grupos ideologizados", agregó.