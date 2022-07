VIDEO: Una periodista pakistaní abofetea a un joven por estar molestando durante una cobertura en vivo

La periodista pakistaní Maira Hashmi se convirtió en el foco de atención de las redes sociales después de abofetear a un joven mientras estaba haciendo una conexión en directo para la televisión desde una calle. En las imágenes, la comunicadora se encuentra informando, rodeada de más de una decena de personas, y de un momento a otro se detiene y reprende con su mano a un muchacho frente a ella.

یہ لڑکا انٹرویو کے دوران فیملی کو تنگ کر رہا تھا _جسکی وجہ سے فیملی پریشان ہوگئی تھی__میں نے پہلے پیار سے سمجھایا کے ایسا نہیں کرو مگر سمجھانے کے باوجود یہ لڑکا نہیں سمجھا اور زیادہ ہُلّڑ بازی کررہا تھا_ جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اسے اور موقع دیکر برداشت کیا جائے ؟ pic.twitter.com/4jmuSsInYg — Maira Hashmi (@MairaHashmi7) July 11, 2022

Su reacción generó todo tipo de especulaciones y críticas en la Red, motivo por el cual la periodista decidió pronunciarse este lunes en Twitter. Según explicó, no pudo tolerar más que el chico estuviera "acosando" a una familia durante la trasmisión y, además, "estaba haciendo mucho ruido". Cuenta que le pidió amablemente que se detuviera, pero "no entendió" y ella no estaba dispuesta a darle otra oportunidad.

Si bien muchos de sus seguidores opinan que el joven "se lo merecía", otros condenaron a Maira por su "falta de tolerancia".