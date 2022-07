"Con esa cara y con esa pinta hay que requisarla": la artista colombiana Kary Sol denuncia racismo y golpes de una vigilante de Bershka en Bogotá

La cantante colombiana Kary Sol denunció que fue víctima de una acción de discriminación racial en una sucursal de la tienda Bershka, del grupo español Inditex, en Bogotá.

A través de sus redes sociales, la artista, originaria de la ciudad de Cali, contó que los hechos ocurrieron hace dos meses, pero hasta ahora "no había tenido el valor" para contarlo.

"Estaba en la zona rosa, estaba buscando algo de ropa, no encontraba nada.... Por última opción entre al almacén Bershka y tampoco encontré nada. Me demore exactamente 4 o 5 minutos", comenzó la mujer su relato.

Señaló que cuando decidió salir del local, una vigilante le dijo que tenía que revisar su bolso, pese a que con otras personas no lo hacía. "Fue grosera desde el principio", añadió.

"Cuando termina de revisarme le digo: 'Si ves que yo no soy ninguna delincuente'. Cierro el bolso, avanzo dos pasos, cuando me dice: 'De malas, con esa cara y esa pinta hay que requisarla'", denunció Sol.

¿Con qué pinta o con que cara se debe ir para que los vigilantes de @Bershka respeten a los clientes y no los golpeen como le pasó a Kary Sol? #BershkaRacistapic.twitter.com/j2orTCKbFX — Miguel ♈ (@migu_e) July 12, 2022

En ese momento, la artista le pidió respeto a la vigilante y, en lugar de encontrarlo, la trabajadora de la tienda la empujó y la amenazó con llamar a la administradora. "Me pega una patada y ya cuando me pega la patada, pues, le metí una cachetada", explicó la cantante.

Las demás personas que estaban presenciando el hecho, en lugar de ayudar a la artista, le reclamaron por haberle pegado a la vigilante. "Todo el mundo me estaba acusando de que me había robado algo de la tienda", lamentó.

Atropello policial

Sol salió de la tienda y, tras avanzar una cuadra, la abordaron unos agentes. "Llegaron cuatro policías al principio, también llegan de una forma muy grotesca, ni siquiera me dicen que los acompañe a la tienda, sino que me tienen que esposar", relató.

Aunque trató de explicarle a los uniformados lo sucedido, ellos prefirieron darle mayor crédito a la versión de los trabajadores de Bershka.

En las redes sociales circula un video que muestra el atropello y la prepotencia de los policías. Mientras la artista intenta aclarar, entre lágrimas, lo sucedido, se escucha a otra persona pedir que la esposen. También se aprecia cuando uno de los uniformados la toma con fuerza de las manos y ella insiste a gritos que la suelten.

"Me esposaron, me hicieron pasar una vergüenza gigante [...] Hubo atropello, me lastimaron esta mano (izquierda), duré casi 20 días con esta mano lastimada, (el policía) me hizo una llave, me apretó súper duro las esposas", detalló Sol en su relato.

La artista mencionó que la Policía nunca le tomó una declaratoria. "Me estaban acusando de ladrona por mi aspecto", indicó.

Además, señaló que los policías bajaron la guardia cuando una de sus amigas mencionó que tenía "a alguien en el Ministerio" y que lo contactaría para saber qué hacer.

"Este tipo de comportamientos no se pueden seguir normalizando, se tienen que denunciar", agregó la artista.