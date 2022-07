La UE aclara que no está prohibido transportar bienes rusos a la región de Kaliningrado por vía férrea, en medio de la disputa entre Rusia y Lituania

En medio de las crecientes tensiones entre Moscú y Europa sobre las restricciones del tránsito a la provincia rusa de Kaliningrado, la UE declaró este miércoles que el tránsito de mercancías rusas sancionadas a través del territorio de Lituania estaba prohibido por carretera, pero no por ferrocarril.

"Las medidas de la UE no permiten el tránsito de mercancías sancionadas por carretera con proveedores rusos. No existe una prohibición similar para el transporte por ferrocarril", afirmó la Comisión Europea. Añadió que los trenes tendrán que ser inspeccionados, subrayando la importancia de controlar los flujos comerciales entre Rusia y Kaliningrado para garantizar que los bienes sancionados no puedan entrar en el territorio aduanero de la UE.